В Украине Василий Бубка – официально обвинен в коллаборационизме и финансировании террористов. 24 Канал рассказывает самое важное о брате бывшего главы НОК.

Чем занимался Василий Бубка?

По данным из Википедии, старший брат олимпийского чемпиона и рекордсмена мира также сначала выбрал для себя путь в легкой атлетике.

Но достичь вершин, которые покорились его младшему брату, Василию Бубке не суждено было. Его лучший результат в карьере – 5 метров 86 сантиметров. На Олимпийских играх-1996 Бубке-старшему не удалось выполнить ни одной удачной попытки.

После завершения спортивной карьеры Василий Бубка подался в бизнес и политику. Вместе с братом они основали предприятие "Монблан", а Василий был помощником Сергея, когда тот избирался в Верховную Раду от пророссийской Партии регионов. Впоследствии и сам Василий стал депутатом, но на уровне областного совета.

Почему Василия Бубку обвинили в коллаборационизме?

Как пишет "Український тиждень", Бубка-старший в Донецке продавал топливо государственным учреждениям по вдвое завышенным ценам. Когда Россия спровоцировала войну на Донбассе и активировала сепаратистов, Василий начал работать с новой террористической "властью". Осенью 2014 года он даже принял участие в праздновании "дня флага ДНР", таская площадью тряпку террористов.

При этом, как отмечает движение ЧЕСТНО, Василию Бубке хватило наглости официально перерегистрировать фирму "Монблан" в Волновахе, чтобы оставаться в украинском легальном поле.

В 2023 году журналисты-расследователи из проекта Bihus.info установили факты сотрудничества между компанией Василия и Сергея Бубки и оккупантами. Оказалось, что "Монблан" продолжал поставлять топливо руководителям донецких бандитов, таким образом делая вклад в финансирование терроризма и войны.

На основе расследования СМИ того же 2023 года Офис Генерального прокурора Украины прислал Бубке-старшему повестки о вызове и объявил о подозрении. Служба безопасности Украины официально обвиняет его в коллаборационизме, пособничестве государству-агрессору, участии в террористической организации и финансировании терроризма.

При этом, как отмечает украинский скелетонист Владислав Гераскевич в Threads, Сергей Бубка является равноценным владельцем компании, которая совершала все эти противоправные действия, но против него, в отличие от брата, не было возбуждено уголовных дел. Обвинений было бы достаточно для того, чтобы ввести против бывшего президента НОК санкции – и таким образом лишить его звания Героя Украины.