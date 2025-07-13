40 лет назад Бубка впервые прыгнул на 6 метров: где сейчас бывший президент НОК Украины

Сергей Назарович Бубка золотыми буквами вписал свое имя в историю спорта. К сожалению, во время полномасштабного вторжения России отсутствие четкой позиции влиятельного функционера стало большим разочарованием для украинцев.

13 июля 1985 года Сергей Бубка впервые в истории спорта прыгнул на 6 метров. 24 Канал подготовил материал о том, где сейчас и чем занимается выдающийся спортсмен и бывший президент НОК Украины.

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Открыл "новую эру" в легкой атлетике

Долгое время высота 6 метров для прыгунов с шестом считалась недостижимой. Разрушить эту догму сумел украинский легкоатлет из Донецка Сергей Бубка.

Знаменательное событие произошло 13 июля 1985 года в Париже на Гран-при по прыжкам с шестом, посвященное Дню взятия Бастилии. Спортсмен покорил небывалую высоту и еще сделал это с запасом.

Бубка празднует взятие высоты в 6 метров / фото Getty Images

Специалисты назвали прыжок Бубки "новой эрой" в легкой атлетике. Мировые спортивные издания пестрели громкими заголовками: "Бубка летит над Парижем", "Бубка – на шестом небе", "Прыжок в XXI век". Это событие по эффекту вполне могло конкурировать с первым полетом человека в космос. На тот момент Сергею Бубке исполнился 21 год.

Видео первого прыжка Бубки на 6 метров

Достижения в спорте Сергея Бубки

На этой высоте Сергей Назарович не остановился. На его счету 35 мировых рекордов. За выдающиеся достижения в спорте Бубка попал в Книгу рекордов Гиннеса.

В 1988 году украинец стал Олимпийским чемпионом. Бубка шесть раз становился чемпионом мира на открытой арене (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997) и четыре раза в помещении (1985, 1987, 1991, 1995). Становился чемпионом Европы в 1986 году.

Его мировой рекорд в прыжках с шестом (6,14 метра) на открытой арене держался с 1994 по 2020 год. А рекорд в закрытых помещениях (6,15 метра) с 1993 по 2014.

В 2001 году Сергей Бубка завершил спортивную карьеру и начал работать спортивным функционером.

Сергей Бубка в составе сборной Украины на Олимпиаде в Сиднее-2000 / фото Getty Images

Как Бубка во время войны оказался среди предателей

Сергей Бубка с 1999 года был членом Международного олимпийского комитета. В 2013 году даже претендовал на должность президента. Легендарный спортсмен со всемирно известным именем пользовался огромным авторитетом среди спортсменов и политиков.

В начале полномасштабного вторжения Сергей Назарович находился в Киеве и воочию видел бомбардировки и все преступления россиян. К сожалению, он так и не выступил с публичным осуждением агрессора. Создавалось впечатление, что выдающийся спортсмен занял выжидательную позицию и наблюдал, чем все завершится.

С 2005 по 2022 Сергей Бубка возглавлял НОК Украины / фото организации

28 февраля 2022 года президент НОК выехал из Украины "как беженец". Впоследствии он объяснил, что его вызвал глава МОК Томас Бах.

В 2023 году вышло расследование Bihus.Info, в котором сообщалось о бизнесе Сергея Бубка на оккупированной территории. Поэтому Рух ЧЕСТНО добавил олимпийского чемпиона в список предателей. Параллельно СБУ заинтересовалось деятельностью фирмы Сергея Бубки, а его брату Василию сообщили о подозрении.

Позже Сергей Бубка отрицал все обвинения. Более того, он публично поддержал недопуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Свою осторожную позицию Сергей Назарович объяснил тем, что часть его семьи осталась в оккупированном Донецке.

Где сейчас проживает и чем занимается Сергей Бубка

4 июля 2022 года Сергей Бубка по специальному письму-разрешению во второй раз выехал из Украины. С тех пор он больше не появлялся на Родине.

Журналисты-расследователи установили, что он вместе с женой Лилей и сыновьями проживает вблизи Монако. Его дом расположен в городке Эз, что находится на Лазурном берегу Франции. До княжества Монако всего пять минут езды на автомобиле.

Имение Бубки вблизи Монако / фото УП

В 2024 году Сергея Бубку переизбрали членом Международного олимпийского комитета. На Олимпийских играх в Париже он участвовал в церемонии награждения спортсменов. В частности медаль от Бубки получила бывшая россиянка Дарья Варфоломеева, которая в 2021 году незаконно посещала Крым. На соревнованиях она представляла Германию.

Сергей Бубка награждает россиянку Дарью Варфоломееву / фото Getty Images

Сейчас его деятельность преимущественно связана с должностью в МОК и президентством IMGA (Международной ассоциации мастеров спорта). В 2025 году организация Бубки позволила российским спортсменам выступать с национальной символикой на Всемирных играх мастеров, что вызвало немалый резонанс в Украине.