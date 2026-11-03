"Колхоз, не пожму руку": вице-чемпион Олимпиады из России обвинил Сергея Бубку в допинге
Сергей Бубка подвергается значительной критике в Украине из-за отсутствия четкой позиции по поводу российского вторжения и бегства за границу. Однако и в стране-агрессоре бывшего мирового рекордсмена не слишком любят.
Серебряный призер Олимпиады-1980 Константин Волков выступил со скандальным заявлением о том, что украинец установил свои рекорды благодаря воздействию допинга. А также высмеял намерение Бубки в свое время избраться президентом Международного олимпийского комитета, пишет 24 Канал.
Обвинения в допинге в адрес Бубки
Легкоатлет, который в 80-е годы был вице-чемпионом мира в прыжках с шестом, во время общения с пропагандистскими СМИ обвинил Сергея Бубку в употреблении запрещенных веществ. Мол, для россиян и белорусов сейчас допинговая история "полностью исключена", а вот все рекорды Бубки, который первым в мире покорил высоту шесть метров в секторе, – это "чистая фарма".
Почему Волков отказывается общаться с Бубкой
Россиянин также посмеялся над украинским спортсменом из-за его желания возглавить МОК.
Я тогда со своей стороны сказал ему: "Сергей, у тебя соперник Томас Бах. Фехтование – аристократический вид спорта. Бах – это фамилия древних немецких родов. А ты кто? Ты – Бубка. Просто колхоз",
– нагло рассказал Волков.
В итоге сторонник путинского режима пришел к выводу, что не подаст Бубке руку при встрече, поскольку тот якобы "высказался против допуска российских легкоатлетов к соревнованиям".
Почему Бубку критикуют в Украине
Сергей Бубка считается предателем Украины, ведь после начала большой войны он сбежал из страны и ни разу четко не заявил об осуждении российского диктаторского правления, несмотря на свой большой авторитет в мире спорта.
Кроме того, по информации журналистов "Телевидения Торонто", у Бубки миллионные доходы от бизнеса на оккупированных территориях Украины в Донецке.