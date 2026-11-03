"Колгосп, не подам руки": віцечемпіон Олімпіади з Росії звинуватив Сергія Бубку в допінгу

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Срібний призер Олімпіади-1980 Костянтин Волков виступив зі скандальною заявою про те, що свій рекорд українець бив завдяки впливу допінгу. А також висміяв намір Бубки свого часу обратися президентом Міжнародного олімпійського комітету, пише 24 Канал.

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Звинувачення у допінгу на адресу Бубки

Легкоатлет, який у 80-ті був віцечемпіоном світу у стрибках із жердиною, під час спілкування з пропагандистськими ЗМІ звинуватив Сергія Бубку у вживанні заборонених речовин. Мовляв, для росіян та білорусів зараз допінгова історія "повністю виключена", а от усі рекорди Бубки, що першим у світі підкорив висоту шість метрів у секторі, це "чиста фарма".

Чому Волков відмовляється спілкуватися з Бубкою

Росіянин також познущався з українського спортсмена через його бажання очолити МОК.

Я тоді зі свого боку сказав йому: "Сергію, у тебе суперник Томас Бах. Фехтування – аристократичний вид спорту. Бах – це прізвище давніх німецьких родів. А ти хто? Ти – Бубка. Просто колгосп"– нахабно розповів Волков.

Зрештою прихильник путінського режиму дійшов висновку, що не подасть Бубці руку під час зустрічі, бо той нібито "висловився проти допуску російських легкоатлетів до змагань".

Чому Бубку критикують в Україні

Сергій Бубка вважається зрадником України, адже після початку великої війни він втік з країни і жодного разу чітко не заявив про засудження російського диктаторського правління, попри свій величезний авторитет у світі спорту.

Також, за інформацією журналістів "Телебачення Торонто", Бубка має мільйонні доходи від бізнесу на окупованих територіях України у Донецьку.