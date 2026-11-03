"Колгосп, не подам руки": віцечемпіон Олімпіади з Росії звинуватив Сергія Бубку в допінгу

Сергій Бубка / Фото Getty Images
Сергій Бубка викликає чимало критики в Україні через відсутність чіткої позиції щодо російського вторгнення і втечу за кордон. Проте й у країні-агресорі колишнього світового рекордсмена не надто люблять.
Срібний призер Олімпіади-1980 Костянтин Волков виступив зі скандальною заявою про те, що свій рекорд українець бив завдяки впливу допінгу. А також висміяв намір Бубки свого часу обратися президентом Міжнародного олімпійського комітету, пише 24 Канал.
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Звинувачення у допінгу на адресу Бубки
Легкоатлет, який у 80-ті був віцечемпіоном світу у стрибках із жердиною, під час спілкування з пропагандистськими ЗМІ звинуватив Сергія Бубку у вживанні заборонених речовин. Мовляв, для росіян та білорусів зараз допінгова історія "повністю виключена", а от усі рекорди Бубки, що першим у світі підкорив висоту шість метрів у секторі, це "чиста фарма".
Чому Волков відмовляється спілкуватися з Бубкою
Росіянин також познущався з українського спортсмена через його бажання очолити МОК.
Я тоді зі свого боку сказав йому: "Сергію, у тебе суперник Томас Бах. Фехтування – аристократичний вид спорту. Бах – це прізвище давніх німецьких родів. А ти хто? Ти – Бубка. Просто колгосп"
Зрештою прихильник путінського режиму дійшов висновку, що не подасть Бубці руку під час зустрічі, бо той нібито "висловився проти допуску російських легкоатлетів до змагань".
Чому Бубку критикують в Україні
Сергій Бубка вважається зрадником України, адже після початку великої війни він втік з країни і жодного разу чітко не заявив про засудження російського диктаторського правління, попри свій величезний авторитет у світі спорту.
Також, за інформацією журналістів "Телебачення Торонто", Бубка має мільйонні доходи від бізнесу на окупованих територіях України у Донецьку.
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