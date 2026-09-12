Увага до Бубки неабияк роздратувала українського коментатора змагань Віталія Волочая. Той просто в режимі наживо видав глядачам Суспільного усе, що думає про Бубку та його поведінку під час повномасштабного вторгнення росіян, пише 24 Канал.

Як Волочай висловився про Бубку під час трансляції

Сергій Бубка був на трибунах легкоатлетичного центру у Будапешті на запрошення World Athletics. Під час змагань зі стрибків із жердиною, які очікувано виграв швед Арман Дюплантіс, камери кілька разів вичепили колишнього світового рекордсмена.

Віталій Волочай, який вів репортаж зі змагань, назвав його "совєтським атлетом, чий рекорд вже 17 разів побили, а сам він і його родина має бізнес на тимчасово окупованих територіях і займається тим, що постачає пальне для терористичних угруповань на тимчасово окупованих територіях України".

Спортсмен, з яким чомусь далі носяться у World Athletics, пережиток минулого, абсолютний рудимент і ганьба українського спорту. Але, на превеликий жаль для нас, має український паспорт і продовжує ганьбити його в усьому світі,

– видав спіч Волочай.

Наступний раз коментатор, відомий під кіберспортивним ніком v1lat, вже навіть не церемонився та попросив режисерів "прибрати вже нарешті цього хрича".

Сергій Бубка – "Герой України"

Журналістське розслідування показало, що Бубка через компанію "Монблан" отримує мільйонні доходи з окупованого Донецька. Ця компанія має контракти з терористичною "владою" регіону на постачання пального.

Сам Бубка після початку великої війни так і не засудив російську агресію і вирішив взагалі не користуватися своїм положенням та впливом, щоб доносити правду про ситуацію в Україні – замість цього просто втік у комфортне Монако і мовчав.

З ініціативи скелетоніста Владислава Гераскевича зрадника намагалися позбавити звання Героя України, але Верховна Рада провалила відповідне голосування.