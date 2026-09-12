Внимание к Бубке сильно раздражило украинского комментатора соревнований Виталия Волочая. ВОТ прямо в прямом эфире высказал зрителям "Суспильного" все , что думает о Бубке и его поведении во время полномасштабного вторжения россиян, пишет 24 Канал.

Как Волочай высказался о Бубке во время трансляции

Сергей Бубка находился на трибунах легкоатлетического центра в Будапеште по приглашению World Athletics. Во время соревнований по прыжкам с шестом, которые, как и ожидалось, выиграл швед Арман Дюплантис, камеры несколько раз запечатлели бывшего мирового рекордсмена.

Виталий Волочай, ведавший репортаж с соревнований, назвал его "советским атлетом, чей рекорд уже 17 раз побили, а сам он и его семья владеют бизнесом на временно оккупированных территориях и занимаются поставками топлива для террористических группировок на временно оккупированных территориях Украины".

Спортсмен, с которым почему-то продолжают возиться в World Athletics, – пережиток прошлого, абсолютный рудимент и позор украинского спорта. Но, к нашему великому сожалению, он имеет украинский паспорт и продолжает позорить его во всем мире,

– выступил с речью Волочай.

В следующий раз комментатор, известный под киберспортивным ником v1lat, уже даже не церемонился и попросил режиссеров "убрать уже наконец этого крикуна".

Сергей Бубка – "Герой Украины"

Журналистское расследование показало, что Бубка через компанию "Монблан" получает миллионные доходы из оккупированного Донецка. Эта компания имеет контракты с террористическими "властями" региона на поставку топлива.

Сам Бубка после начала большой войны так и не осудил российскую агрессию и решил вообще не использовать свое положение и влияние, чтобы доносить правду о ситуации в Украине – вместо этого просто сбежал в комфортное Монако и молчал.

По инициативе скелетониста Владислава Гераскевича предателя пытались лишить звания Героя Украины, но Верховная Рада провалила соответствующее голосование.