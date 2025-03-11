Прошлый сезон Сергей Булеца провел в аренде в польской Легии. Отныне игрок полноценно покидает Динамо, пишет 24 канал со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

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Булеца стал игроком "горожан"

Детали сделки между Динамо и Александрией неизвестны.

Сергей является воспитанником Динамо, но за взрослую команду киевлян так и не играл. Зато Булецу отдавали в аренду в Днепр-1, Заглембе и Легию.

Самым громким успехом Булецы является победа за сборную на чемпионате мира U-20 в 2019 году. На том турнире он отметился тремя голами, в том числе победным в ворота Италии в полуфинале.

Справка. В сезоне-2024/2025 Сергей Булеца сыграл 8 матчей за польский клуб.

Отметим, что сейчас Александрия занимает 2 позицию в турнирной таблице УПЛ.