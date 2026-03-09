Легенда Шахтера сделал громкое заявление о карьере: он поиграл с Месси и выиграл Евро с Украиной
- Сергей Кривцов официально завершил профессиональную карьеру футболиста.
- Экс-игрок Шахтера основал агентскую компанию Vector Sports Management.
Украинские футболисты нередко переходят к агентской деятельности после завершения карьеры. По этому пути пошли Сергей Серебренников, Роман Зозуля, Евгений Коноплянка и другие.
Теперь же подобным путем решил пойти еще один экс-игрок сборной Украины. Как сообщает football.ua, центральный защитник Сергей Кривциов принял важное решение.
Чем занимается Сергей Кривцов?
Игрок объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры игрока. Это связано именно с открытием агентской компании Vector Sports Management.
Можно сказать, что с сегодняшнего дня, с запуском нашего агентства, Сергей Кривцов не является профессиональным футболистом,
– заявил футболист.
Стоит отметить, что Сергей не единственный основатель компании Vector Sports Management. Так же к созданию агентства присоединился его экс-партнер по Шахтеру Тарас Степаненко, который этой зимой стал игроком Колоса.
Что известно о Сергее Кривцове?
- Центральный защитник является воспитанником запорожского Металлурга, где он начинал вместе со Степаненко. За этот клуб Сергей отыграл три сезона (2007 – 2010).
- В 2010 году Кривцов вместе со Степаненко перебрались в донецкий Шахтер. Именно там Сергей дорос до уровня топ-игрока и получил вызов в сборную Украины.
- В Шахтере защитник пробыл 13 лет, забив 13 голов в 224-х матчах. Игрок 9 раз выигрывал УПЛ, 7 раз Кубок и дважды – Суперкубок Украины, сообщает Transfermakt.
- В 2023-м футболист перебрался в МЛС в клуб Интер Майами. Там Кривцов поиграл вместе с Лионелем Месси, Серхио Бускетом, Жрди Альбой и другими звездами футбола.
- В составе "чаплов" Сергей забил два гола в 63-х матчах. В январе 2025-го футболист покинул Интер Майами, после чего так и не нашел новую команду.
- Также на счету Кривцова есть чемпионство на Евро U-19 в 2009 году в составе юношеской сборной Украины. За взрослую же команду защитник сыграл 34 матча и помогал ей выйти в 1/4 финала на Евро-2020.