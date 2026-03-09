Легенда Шахтера сделал громкое заявление о карьере: он поиграл с Месси и выиграл Евро с Украиной

Украинские футболисты нередко переходят к агентской деятельности после завершения карьеры. По этому пути пошли Сергей Серебренников, Роман Зозуля, Евгений Коноплянка и другие.

Теперь же подобным путем решил пойти еще один экс-игрок сборной Украины. Как сообщает football.ua, центральный защитник Сергей Кривциов принял важное решение.

Чем занимается Сергей Кривцов?

Игрок объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры игрока. Это связано именно с открытием агентской компании Vector Sports Management.

Можно сказать, что с сегодняшнего дня, с запуском нашего агентства, Сергей Кривцов не является профессиональным футболистом,

– заявил футболист.

Стоит отметить, что Сергей не единственный основатель компании Vector Sports Management. Так же к созданию агентства присоединился его экс-партнер по Шахтеру Тарас Степаненко, который этой зимой стал игроком Колоса.

Что известно о Сергее Кривцове?