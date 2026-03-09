Тепер же подібним шляхом вирішив піти ще один ексгравець збірної України. Як повідомляє football.ua, центральний захисник Сергій Кривціов прийняв важливе рішення.
Чим займається Сергій Кривцов?
Гравець оголосив про завершення професійної футбольної кар'єри гравця. Це пов'язано саме із відкриттям агентської компанії Vector Sports Management.
Можна сказати, що з сьогоднішнього дня, із запуском нашої агенції, Сергій Кривцов не є професійним футболістом,
– заявив футболіст.
Варто зазначити, що Сергій не єдиний засновник компанії Vector Sports Management. Так само до створення агенції долучився його експартнер по Шахтарю Тарас Степаненко, який цієї зими став гравцем Колоса.
Що відомо про Сергія Кривцова?
- Центральний захисник є вихованцем запорізького Металурга, де він починав разом зі Степаненком. За цей клуб Сергій відіграв три сезони (2007 – 2010).
- У 2010 році Кривцов разом зі Степаненком перебрались в донецький Шахтар. Саме там Сергій доріс до рівня топ-гравця та отримав виклик у збірну України.
- В Шахтарі захисник пробув 13 років, забивши 13 голів у 224-х матчах. Гравець 9 разів вигравав УПЛ, 7 разів Кубок та двічі – Суперкубок України, повідомляє Transfermakt.
- У 2023-му футболіст перебрався в МЛС до клубу Інтер Маямі. Там Кривцов пограв разом із Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетом, Жрді Альбою та іншими зірками футболу.
- У складі "чаплів" Сергій забив два голи у 63-х матчах. У січні 2025-го футболіст залишив Інтер Маямі, після чого так і не знайшов нову команду.
- Також на рахунку Кривцова є чемпіонство на Євро U-19 у 2009 році у складі юнацької збірної України. За дорослу ж команду захисник відіграв 34 матчі та допомагав їй вийти у 1/4 фіналу на Євро-2020.