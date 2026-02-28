Бывший соперник Верховена был убит в Одессе

Следующим соперником Александра Усика станет нидерландский кикбоксер Рико Верховен. В свое время он проигрывал другому украинцу Сергею Лащенко, которого впоследствии убили.

Бывшего соперника Рико Верховена, известного украинского кикбоксера Сергея Лащенко, застрелили в Одессе в 2015 году во время нападения. Событие тогда вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе и правоохранительных органах, сообщает 24 Канал.

Что известно об убийстве бывшего соперника Верховена?

28-летний мастер спорта Украины по кикбоксингу и тайскому боксу Сергей Лащенко, уроженец Павлограда, был застрелен 8 апреля 2015 года в Одессе после внезапного конфликта с другой группой лиц в центре города, сообщает Думская.

По версии следствия, после стычки на улице он был ранен и обратился за помощью в приемное отделение больницы, где один из нападавших открыл огонь и смертельно ранил спортсмена.

Ныне в деле фигурирует Бабек Гасанов, гражданин Азербайджана, который согласно обвинительным материалам частично признал свою вину, но не согласился со всеми квалификационными эпизодами преступления.

История взаимодействия с Верховеном

Сергей Лащенко неоднократно выступал на международных рингах кикбоксинга и имел в карьере поединки с ведущими бойцами. В частности, в 2012 году Лащенко встречался с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном на турнире K-1 World MAX 2012, где одержал победу по решению судей.

Этот поединок остался в истории как важная часть карьеры обоих спортсменов: для Лащенко – как один из заметных успехов на мировой арене, а для Верховена – как опыт борьбы с украинским бойцом в престижных соревнованиях.

