Колишній суперник Верховена був убитий в Одесі
- Колишнього суперника Ріко Верховена, українського кікбоксера Сергія Лащенка, убили в Одесі у 2015 році під час нападу.
- У справі вбивства фігурує Бабек Гасанов, який частково визнав свою провину.
Наступним суперником Олександра Усика стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Свого часу він програвав іншому українцю Сергію Лащенку, якого згодом убили.
Колишнього суперника Ріко Верховена, відомого українського кікбоксера Сергія Лащенка, застрелили в Одесі у 2015 році під час нападу. Подія тоді визвала широкий резонанс у спортивній спільноті та правоохоронних органах, повідомляє 24 Канал.
Що відомо про вбивство колишнього суперника Верховена?
28-річний майстер спорту України з кікбоксингу та тайського боксу Сергій Лащенко, уродженець Павлограда, був застрелений 8 квітня 2015 року в Одесі після раптового конфлікту з іншою групою осіб у центрі міста, повідомляє Думська.
За версією слідства, після сутички на вулиці він був поранений і звернувся за допомогою до приймального відділення лікарні, де один із нападників відкрив вогонь і смертельно поранив спортсмена.
Нині в справі фігурує Бабек Гасанов, громадянин Азербайджану, який згідно з обвинувальними матеріалами частково визнав свою провину, але не погодився з усіма кваліфікаційними епізодами злочину.
Історія взаємодії з Верховеном
Сергій Лащенко неодноразово виступав на міжнародних рингах кікбоксингу і мав у кар'єрі поєдинки з провідними бійцями. Зокрема, у 2012 році Лащенко зустрічався з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном на турнірі K-1 World MAX 2012, де здобув перемогу за рішенням суддів.
Цей поєдинок залишився в історії як важлива частина кар'єри обох спортсменів: для Лащенка – як один із помітних успіхів на світовій арені, а для Верховена – як досвід боротьби з українським бійцем у престижних змаганнях.
Бій Верховена з Усиком
- Нині Ріко Верховен знову опинився в центрі уваги боксерської спільноти: він погодився стати суперником чемпіона світу Олександра Усика.
- На кону стоятиме титул за версією WBC, який належить Усикові.
- Поєдинок відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті.