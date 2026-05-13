"Увидели и были в шоке": Лищук о реакции американцев на обстрел Днепра

Баскетбольный клуб Ровно известен своим талантом находить качественных американских легионеров. Уже третий год подряд они признаются лучшими в Украине.

Президент клуба Сергей Лищук в интервью 24 Канала рассказал о влиянии российской агрессии на выступления команды. Он также поделился воспоминаниями о психологическом состоянии американских легионеров во время дебютного сезона в Суперлиге.

Как российская агрессия повлияла на БК Ровно?

По его словам, клуб имел реальные шансы завоевать золотые награды чемпионата благодаря мощному составу.

В первый наш сезон в Суперлиге мы вообще собрали очень боевой коллектив и двух качественных американцев – Джойнера и Смита. У нас тогда был реальный шанс даже побороться за золото,

– отметил Лищук.

Однако планы команды разрушил фактор безопасности. Ключевым моментом стал выездной матч в Днепре, который шокировал иностранных игроков.

За час до приезда в Днепр по тамошней железнодорожной станции был прилет. Американцы это увидели и были в шоке. Уже когда мы вернулись в Ровно – они перестали играть и не хотели больше снова туда ехать,

– рассказал президент клуба.

Лищук подчеркнул, что постоянные обстрелы и воздушные тревоги оставляют глубокий психологический след на игроках, в частности это критически повлияло на Сайвона Трейлора после ударов по Ровно.

После того, как в Ровно был ракетный обстрел, он очень испугался. В 5 часов утра позвонил мне и сказал, что не хочет здесь больше оставаться. Мы его тогда успокоили, убедили, что такие случаи случаются крайне редко. Но подсознательно это повлияло на него. Он уже не мог играть на своем уровне. Это был не тот Трейлор, к которому мы привыкли,

– сказал он.

Что известно о БК Ровно?

В мае 2026 года команда завоевала "бронзу" Суперлиги, победив в решающем матче Харьковских Соколов со счетом 2:1 в серии.

Тренером команды является Денис Спиридонов, а американского центрового Джейлена Дюпри признали лучшим легионером сезона Суперлиги.

Ранее команда становилась серебряным призером Суперлиги (2023/2024), дважды выигрывала чемпионат Высшей лиги (1999/2000, 2022/2023) и дважды выходила в финал Кубка Украины (2001/2002, 2024/2025).

Однако из-за серьезных финансовых трудностей в конце 2025 года клуб был вынужден сняться с розыгрыша Кубка Украины 2025/2026.

