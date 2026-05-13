Президент клубу Сергій Ліщук в інтерв'ю 24 Каналу розповів про вплив російської агресії на виступи команди. Він також поділився спогадами про психологічний стан американських легіонерів під час дебютного сезону у Суперлізі.

Як російська агресія вплинула на БК Рівне?

За його словами, клуб мав реальні шанси завоювати золоті нагороди чемпіонату завдяки потужному складу.

У перший наш сезон в Суперлізі ми взагалі зібрали дуже бойовий колектив і двох якісних американців – Джойнера та Сміта. У нас тоді був реальний шанс навіть поборотися за золото,

– зазначив Ліщук.

Проте плани команди зруйнував безпековий фактор. Ключовим моментом став виїзний матч у Дніпрі, який шокував іноземних гравців.

За годину до приїзду в Дніпро по тамтешній залізничній станції був приліт. Американці це побачили і були в шоці. Вже коли ми повернулися в Рівне – вони перестали грати і не хотіли більше знову туди їхати,

– розповів президент клубу.

Ліщук підкреслив, що постійні обстріли та повітряні тривоги залишають глибокий психологічний слід на гравцях, зокрема це критично вплинуло на Сайвона Трейлора після ударів по Рівному.

Після того, як в Рівному був ракетний обстріл, він дуже злякався. О 5-й годині ранку зателефонував мені і сказав, що не хоче тут більше залишатися. Ми його тоді заспокоїли, переконали, що такі випадки трапляються вкрай рідко. Але підсвідомо це вплинуло на нього. Він вже не міг грати на своєму рівні. Це був не той Трейлор, до якого ми звикли,

– сказав він.

Що відомо про БК Рівне?

У травні 2026 року команда здобула "бронзу" Суперліги, перемігши у вирішальному матчі Харківських Соколів із рахунком 2:1 у серії.

Тренером команди є Денис Спиридонов, а американського центрового Джейлена Дюпрі визнали найкращим легіонером сезону Суперліги.

Раніше команда ставала срібним призером Суперліги (2023/2024), двічі вигравала чемпіонат Вищої ліги (1999/2000, 2022/2023) та двічі виходила у фінал Кубка України (2001/2002, 2024/2025).

Однак через серйозні фінансові труднощі наприкінці 2025 року клуб був змушений знятися з розіграшу Кубка України 2025/2026.

