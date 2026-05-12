Торік у серпні юнацька збірна Іспанії U16 виборола "золото" чемпіонату Європи серед дівчат. У складі чемпіонок знайшлось місце Анастасії Ліщук – батьком якої є колишній український баскетболіст Сергій Ліщук. У інтерв’ю для 24 Каналу він розповів, як доля привела доньку до іспанського спортивного громадянства.
Чому саме Іспанія?
Кар’єра Ліщука пов’язана із виступами за Валенсію та Мурсію, у складі яких президент БК Рівне загалом провів сім років. Саме там на світ з’явилась Анастасія.
Те, що не вдалося мені під час кар'єри – зробила донька. На жаль, це не збірна України. Розумієте, вона не була жодної хвилини українкою. Вона народилася у 2011 році в Іспанії, тоді ще не було ніякої війни. Перша моя дружина була росіянка. Ми тоді жили у Валенсії,
– пояснив Ліщук.
Спікер додав, що якби під час своїх виступів у Іспанії міг передбачити майбутнє, то донька захищала б ігровому майданчику інші кольори.
Якби я знав, що почнеться ця війна і так складеться ситуація – вона б грала за збірну України 100%. А так – їй зробили тоді іспанське громадянство. Все одно можна сказати, що у ній тече українська, рівненська кров,
– сказав Ліщук.
Що відомо про Анастасію Ліщук?
На офіційному сайті організації FIBA вказано, що 15-річна Анастасія має зріст у 203 сантиметри. В графі громадянство FIBA вказує Іспанію та Росію.
Під час Євробаскету-2025 Анастасія сім разів з’являлась на паркеті. У середньому за матч вона проводила у грі 7,9 хвилини та здобувала 3,4 очка за гру.
Офіційний сайт БК Валенсія сповістив, що торік у серпні Ліщук стала однією з шести гравчинь клубу, які виграли чемпіонат Європи у складі Іспанії. Ще три вихованки валенсійської академії представляли на турнірі інші збірні. Зазначимо, що українська юнацька команда участі у європейській першості не брала.
Що відомо про Сергія Ліщука?
Сергій Ліщук народився 31 березня 1982 року у Рівному. Ігрову кар’єру розпочинав у місцевій команді Пульсар.
Згодом виступав за Хімік (Південне) та Азовмаш (Маріуполь). 2009 році, у статусі багаторазового чемпіона України, перебрався до іспанської першості.
Ліщук також активно виступав за збірну України. У складі "синьо-жовтих" він тричі ставав учасником фінальної частини Євробаскету, у 2001, 2005 та 2011 роках.
Колишній баскетболіст також розповів, чому понад 20 років тому так і не став гравцем одного з клубів НБА, навіть попри те, що його обрали на драфті ліги.