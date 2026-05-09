Лищук рассказал, почему не уехал в НБА – как баскетболиста удержали в Украине

Титулованный украинский баскетболист Сергей Лищук так и не стал одним из наших земляков, которые сыграли в НБА. Он объяснил, почему, несмотря на солидные игровые достижения, не сумел выступить в сильнейшей лиге мира.

В 2026-м 44-летний Сергей Лищук является президентом БК Ривне и давно повесил игровую амуницию на гвоздь. В интервью для 24 Канала он объяснил, что же более 20 лет назад не сложилось в Национальной баскетбольной ассоциации.

Кому принадлежали права Лищука и почему он не сыграл в НБА?

Тогда 22-летний баскетболист получил возможность попробовать свои силы за океаном летом 2004 года, когда был выбран клубом Мемфис Гриззлис во время драфта.

Важно! Драфтом НБА называют ежегодный процесс, когда клубы главной лиги США и Канады поочередно выбирают молодых игроков. Ими могут быть как студенты американских университетов, так и иностранная молодежь.

Тогда Лищук был игроком Химика (Южное). Некоторое время права на контракт в США принадлежали Мемфис Гриззлис, а затем Филадельфии 76. Сергей свое непопадание в НБА объяснил финансовыми условиями, которые предложили в Украине.

Я тогда еще был очень молодым. Возможно некому было подсказать в определенных моментах. Мне предложили в то время космический контракт в мариупольском Азовмаше,

– объяснил Лищук.

Спортсмен добавил, что более двух десятилетий назад он все же съездил в Соединенные Штаты и оглядываясь назад хотел бы попробовать свои силы в Америке.

Хотелось бы почувствовать ту атмосферу. Я играл в летней лиге НБА, тренировался с игроками, небольшой опыт имею, но да, была возможность заявить о себе на высшем уровне. В целом я доволен своей карьерой и тем как она сложилась – нет на что жаловаться. Единственное, что проблемы со здоровьем помешали поиграть дольше,

– сказал Лищук.

Отметим, что за мариупольский клуб Сергей Лищук выступал в период с 2005-го по 2009 год. В составе этого коллектива он четыре раза становился победителем чемпионата Украины.

Кто из украинцев сейчас играет в НБА?

Сейчас там выступают Святослав Михайлюк (Юта Джаз) и Максим Шульга (система клуба Бостон Селтикс). Больше игрового времени в сезоне 2025/26 получил Михайлюк.

По информации портала Flashscore, украинец провел 50 матчей. Он проводил на паркете более 23 минут за игру и набирал в среднем 9,4 очка. Клуб не сумел пробиться в плей-офф.

