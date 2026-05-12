"Первая моя жена была русская": Лищук объяснил, почему его дочь не играет за Украину

Президент баскетбольного клуба Ривне Сергей Лищук высказался о спортивных успехах своей дочери Анастасии. Бывший спортсмен объяснил, почему она играет не за Украину.

В прошлом году в августе юношеская сборная Испании U16 завоевала "золото" чемпионата Европы среди девушек. В составе чемпионок нашлось место Анастасии Лищук – отцом которой является бывший украинский баскетболист Сергей Лищук. В интервью для 24 Канала он рассказал, как судьба привела дочь к испанскому спортивному гражданству.

Почему именно Испания?

Карьера Лищука связана с выступлениями за Валенсию и Мурсию, в составе которых президент БК Ривне в целом провел семь лет. Именно там на свет появилась Анастасия.

То, что не удалось мне во время карьеры – сделала дочь. К сожалению, это не сборная Украины. Понимаете, она не была ни одной минуты украинкой. Она родилась в 2011 году в Испании, тогда еще не было никакой войны. Первая моя жена была россиянка. Мы тогда жили в Валенсии,

– объяснил Лищук.

Спикер добавил, что если бы во время своих выступлений в Испании мог предсказать будущее, то дочь защищала бы игровой площадке другие цвета.

Если бы я знал, что начнется эта война и так сложится ситуация – она бы играла за сборную Украины 100%. А так – ей сделали тогда испанское гражданство. Все равно можно сказать, что в ней течет украинская, ривненская кровь,

– сказал Лищук.

Что известно об Анастасии Лищук?

На официальном сайте организации FIBA указано, что 15-летняя Анастасия имеет рост в 203 сантиметра. В графе гражданство FIBA указывает Испанию и Россию.

Во время Евробаскета-2025 Анастасия семь раз появлялась на паркете. В среднем за матч она проводила в игре 7,9 минут и получала 3,4 очка за игру.

Официальный сайт БК Валенсия сообщил, что в прошлом году в августе Лищук стала одной из шести игроков клуба, которые выиграли чемпионат Европы в составе Испании. Еще три воспитанницы валенсийской академии представляли на турнире другие сборные. Отметим, что украинская юношеская команда участия в европейском первенстве не принимала.

