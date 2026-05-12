Sport News 24 Баскетбол "Первая моя жена была русская": Лищук объяснил, почему его дочь не играет за Украину
12 мая, 11:34


Александр Щербатых
Основные тезисы
  • Анастасия Лищук, дочь Сергея Лищука, играет за сборную Испании, поскольку родилась там и имеет испанское гражданство.
  • Сергей Лищук считает, что если бы знал о войне в будущем, его дочь могла бы играть за сборную Украины.

Президент баскетбольного клуба Ривне Сергей Лищук высказался о спортивных успехах своей дочери Анастасии. Бывший спортсмен объяснил, почему она играет не за Украину.

В прошлом году в августе юношеская сборная Испании U16 завоевала "золото" чемпионата Европы среди девушек. В составе чемпионок нашлось место Анастасии Лищук – отцом которой является бывший украинский баскетболист Сергей Лищук. В интервью для 24 Канала он рассказал, как судьба привела дочь к испанскому спортивному гражданству.

Почему именно Испания?

Карьера Лищука связана с выступлениями за Валенсию и Мурсию, в составе которых президент БК Ривне в целом провел семь лет. Именно там на свет появилась Анастасия.

То, что не удалось мне во время карьеры – сделала дочь. К сожалению, это не сборная Украины. Понимаете, она не была ни одной минуты украинкой. Она родилась в 2011 году в Испании, тогда еще не было никакой войны. Первая моя жена была россиянка. Мы тогда жили в Валенсии, 
– объяснил Лищук.

Спикер добавил, что если бы во время своих выступлений в Испании мог предсказать будущее, то дочь защищала бы игровой площадке другие цвета.

Если бы я знал, что начнется эта война и так сложится ситуация – она бы играла за сборную Украины 100%. А так – ей сделали тогда испанское гражданство. Все равно можно сказать, что в ней течет украинская, ривненская кровь, 
– сказал Лищук.

Что известно об Анастасии Лищук?

На официальном сайте организации FIBA указано, что 15-летняя Анастасия имеет рост в 203 сантиметра. В графе гражданство FIBA указывает Испанию и Россию.

Во время Евробаскета-2025 Анастасия семь раз появлялась на паркете. В среднем за матч она проводила в игре 7,9 минут и получала 3,4 очка за игру.

Официальный сайт БК Валенсия сообщил, что в прошлом году в августе Лищук стала одной из шести игроков клуба, которые выиграли чемпионат Европы в составе Испании. Еще три воспитанницы валенсийской академии представляли на турнире другие сборные. Отметим, что украинская юношеская команда участия в европейском первенстве не принимала.

Что известно о Сергее Лищуке?

  • Сергей Лищук родился 31 марта 1982 года в Ровно. Игровую карьеру начинал в местной команде Пульсар.
  • Впоследствии выступал за Химик (Южное) и Азовмаш (Мариуполь). 2009 году, в статусе многократного чемпиона Украины, перебрался в испанское первенство.
  • Лищук также активно выступал за сборную Украины. В составе "сине-желтых" он трижды становился участником финальной части Евробаскета, в 2001, 2005 и 2011 годах.
  • Бывший баскетболист также рассказал, почему более 20 лет назад так и не стал игроком одного из клубов НБА, даже несмотря на то, что его выбрали на драфте лиги.