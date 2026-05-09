"Это нонсенс и ужас": Лищук раскритиковал баскетболистов из НБА, которые не хотят играть за Украину
Президент БК Ривне и один из бывших лидеров сборной Сергей Лищук раскритиковал украинцев, которые не приезжают в лагерь национальной команды. По его словам, контракты в НБА не могут быть причиной.
Сергей Лищук отметил, что, по его мнению, в наше время баскетболисты не могут отказываться от игр за сборную Украины. В интервью для 24 Канала бывший центровой заметил, что такому не место во время войны.
Что именно сказал Лищук?
Он отметил,, что сейчас многие люди днями и ночами сидят в окопах, а в свободную минуту хотят посмотреть баскетбольный матч и поболеть за Украину.
Бывший спортсмен отметил – в такие моменты наши военнослужащие хотели бы наблюдать за максимальной отдачей игроков.
Для меня это вообще нонсенс и ужас. Я так же играл за рубежом, переживал за свой контракт, боялся получить травму в сборной. Но национальная команда должна быть внутри, в сердце. Тебя не должен просить тренер или какой-то менеджер приехать поиграть. Ты должен сам это понимать, особенно в наше время, когда идет война,
– сказал Лищук.
Напомним, что скандал в стане "сине-желтых" разгорелся в прошлом году в августе. Тогда на матчи пре-квалификации к чемпионату мира-2027 не приехали Дмитрий Скапинцев, Святослав Михайлюк и Алексей Лень, которые на тот момент выступали в клубах НБА.
Как на это реагировали в сборной?
Пресс-служба Федерации баскетбола Украины прямо заявила, что спортсмены проигнорировали вызовы. Не остался в стороне и главный тренер Айнарс Багатскис. Во время разговора с журналистами он дал волю эмоциям и красноречиво охарактеризовал отношение к спортсменам.
Впоследствии игроки пропустили ноябрьские матчи. Дмитрий Скапинцев, который к тому моменту покинул Бостон и присоединился к израильскому Хапоэлю, присоединился к сборной в январе. Об этом написал официальный сайт ФБУ.
Алексей Лень тоже вернулся в Европу. Теперь он играет за мадридский Реал. В интервью для ютуба Maincast Sport баскетболист отметил, что на возвращение в сборную "шансы где-то в будущем".
Святослав Михайлюк играет за американскую Юту Джаз. Он прокомментировал слова Айнарса Багатскиса.
Кто такой Сергей Лищук?
- Сергей Лищук родился 31 марта 1982 года в Ровно. Игровую карьеру начинал в местной команде Пульсар. Впоследствии защищал цвета украинских команд Химки (Южное) и мариупольского Азовмаша.
- В 2004 году был выбран клубом Мемфис Гриззлис на драфте НБА, но так и не сыграл в заокеанской лиге. Позже играл в Испании за Мурсию и Валенсию.
- В составе сборной Украины трижды становился участником финальной части Евробаскета, в 2001, 2005 и 2011 годах.