После победного матча преквалификации к ЧМ-2027 со Словакией (80:71) Айнарс Багатскис назвал легионеров из НБА "уродами". На резкие слова тренера сборной Украины отреагировал игрок клуба Юта Джаз Святослав Михайлюк, пишет 24 Канал со ссылкой на База украинского спорта.

Почему Михайлюк отказался играть за сборную Украины?

Звездный игрок считает такие высказывания недопустимыми и несправедливыми. Святослав рассказал, что собирался приехать и помочь сборной в ответственных матчах. Он был на постоянной связи с тренером и представителем федерации. Они обсуждали возможные варианты перелета. Однако в последний момент у баскетболиста обострилась травма.

После этого в адрес Михайлюка посыпались обвинения в предательстве интересов сборной. Это стало сильным ударом по репутации Михайлюка.

"Словесные нападки, откровенные оскорбления и даже нецензурные эпитеты – все это прозвучало из его уст в публичном эфире. Затем эти месседжи подхватывались и распространялись официальными каналами: в комментариях и постах на страницах федерации или людей, касающихся ее, появлялись поддерживающие репосты.

Он поставил под сомнение нашу любовь и преданность стране – стране, которая переживает очень тяжелые времена, где идет война, где живут наши родители, родные, близкие и друзья. Мы любим ее всем сердцем и болезненно переживаем каждое событие, что там происходит. Для меня это не просто личная обида – это система действий, которая имеет реальные последствия", – сказал Михайлюк.

Этот инцидент заставил Михайлюка отказаться от выступлений за сборную, пока ею руководит Багатскис.

Я не стремлюсь к эскалации и не ищу публичных конфронтаций, но считаю необходимым сказать правду – что происходило и какие это имело последствия. Я всегда готов играть за сборную, если есть такая возможность, но сейчас мне тяжело представить дальнейшее сотрудничество с человеком, который позволяет себе публично унижать тех, кто годами отдавал сборной часть своей жизни,

– заявил Михайлюк.

Отметим, что без ведущих легионеров сборная Украины сумела пробиться в основную часть квалификации ЧМ-2027. Уже в ноябре "сине-желтые" сыграют в первом раунде отбора. Соперниками подопечных Багатскиса по группе будут сборные Испании, Дании и Грузии.

