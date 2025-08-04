В воскресенье, 3 августа, состоялось несколько матчей первого тура УПЛ. В одном из них Шахтер минимально победил Эпицентр.

После минимального поражения от Шахтера в стартовом туре УПЛ тренер Эпицентра Сергей Нагорняк не сдержал эмоций - в Тернополе он вступил в словесную перепалку с фанатом, которая едва не переросла в драку, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukraine Football 3.0.

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Что произошло после матча

На видео видно, как фанат начал высказывать претензии в адрес тренера, после чего Нагорняк подошел к нему и между ними разгорелась короткая перепалка. Ситуацию оперативно разрядили другие присутствующие, которые развели стороны.

Впоследствии наставник Эпицентра выразил возмущение действиями части публики.

Мне не понравилось, что болельщики выбегали на поле. Понимаю, что они хотели подойти к игрокам, но если такое повторится – Тернополь рискует остаться без футбола, потому что стадион могут дисквалифицировать. Я сам вмешался, потому что увидел, что один человек был, мягко говоря, не совсем трезвый,

– сказал Сергей Нагорняк.

Скандал Нагорняка и фаната: смотрите видео

Напомним, что Николай Сираш, с которым разгорелся скандал из-за мобилизации в мае 2024 года, будет выступать за Локомотив.