Украинский тренер высказался о шансах Мудрика вернуться на высокий уровень

Украинский футболист Михаил Мудрик отстранен от участия в футбольных матчах в связи с обнаружением запрещенного вещества – мельдония. Это событие вызвало широкий резонанс среди болельщиков, тренеров, представителей футбольного сообщества и журналистов.

Главный тренер ФК Эпицентр Сергей Нагорняк высказал своё мнение о перспективах украинского вингера, который находится под контрактом с лондонским Челси. Он поделился этим в видео на ютуб-канале "Гливинский Pro Sport".

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Что сказал Нагорняк о Мудрике?

По мнению эксперта, главной проблемой для игрока является длительное отсутствие соревновательной практики, что может существенно повлиять на его уровень.

"Никто не понимает, сможет ли он вернуться. Да, он тренируется, но что там происходит? Мы уже полтора года его не видим. А если четыре... Мы смотрим на пример Поля Погба, который два года не играл и не может вернуться на свой уровень. Это сложно без соревновательной практики", – отметил Нагорняк.

Специалист подчеркнул, что даже при наличии тренировочного процесса восстановление формы без регулярных матчей остается сложной задачей, а примеры топ-игроков показывают, как долго может длиться возвращение к прежнему уровню.

Дело Михаила Мудрика

Он оказался в центре громкого допингового скандала и получил максимальное наказание – дисквалификацию сроком на 4 года. У Мудрика обнаружили положительный результат допинг-теста, в частности в его организме был обнаружен мельдоний. Адвокаты игрока уже подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Последний официальный матч за лондонский клуб он провёл 28 ноября 2024 года против Хайденхайма в Лиге конференций, где отличился забитым мячом.

Помимо допингового дела, в июне 2026 года вокруг Мудрика разгорелся новый финансовый конфликт: компания JJDS Management Limited, которую возглавляет бизнесмен Фемис Сагиров, подала иск против футболиста. Сторона истца требует более 6 миллионов за якобы невыполнение условий контракта.