Головний тренер ФК Епіцентр Сергій Нагорняк висловив свою думку щодо перспектив українського вінгера, який перебуває на контракті з лондонським Челсі. Він поділився цим у відео на ютуб-каналі "Гливинський Pro Sport".

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Що сказав Нагорняк про Мудрика?

На думку експерта, головною проблемою для гравця є тривала відсутність змагальної практики, що може суттєво вплинути на його рівень.

"Ніхто не розуміє, чи зможе він повернутись. Так, він тренується, але що там відбувається? Ми вже півтора року його не бачимо. А якщо чотири... Ми дивимося на приклад Поля Погба, який два роки не грав і не може повернутися на свій рівень. Це складно без змагального рівня", – зазначив Нагорняк.

Фахівець підкреслив, що навіть за умови тренувального процесу відновлення форми без регулярних матчів залишається складним викликом, а приклади топгравців показують, як довго може тривати повернення до колишнього рівня.

Справи Михайла Мудрика

Він опинився в центрі гучного допінгового скандалу та отримав максимальне покарання, дискваліфікацію строком на 4 роки. У Мудрика виявили позитивний результат допінг-тесту, зокрема в його організмі було знайдено мельдоній. Адвокати гравця вже подали апеляцію до Спортивного арбітражного суду.

Останній офіційний матч за лондонський клуб він провів 28 листопада 2024 року проти Гайденгайма в Лізі конференцій, де відзначився забитим м'ячем.

Окрім допінгової справи, у червні 2026 року навколо Мудрика спалахнув новий фінансовий конфлікт: компанія JJDS Management Limited, яку очолює бізнесмен Феміс Сагіров, подала позов проти футболіста. Сторона позивача вимагає понад 6 мільйонів через нібито невиконання умов контракту.