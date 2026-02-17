"Промыли мозги" в Крыму: экс-партнер футболиста-предателя объяснил решение перейти на сторону врага

Бывший игрок луцкой Волыни Сергей Петров после перехода на сторону России закончил жизнь на войне. Его экс-партнер заявил, что решающим стал период в Крыму, где футболисту "промыли мозги".

По словам бывшего партнера Петрова по луцкой Волыни Анатолия Диденко, никаких признаков радикальных взглядов у него раньше не было. Но поездка на оккупированный полуостров и деньги изменили все, информирует sport.ua.

Что повлияло на Петрова?

Экс-нападающий, а ныне тренер женской команды Систерс (Одесса), Анатолий Диденко рассказал, что выступал вместе с Петровым в сезонах 2015/16-2016/17. Тогда тот ничем не выделялся – ни поведением, ни взглядами.

Позже Сергей Петров поехал в оккупированный Крым – и именно после этого, по словам Диденко, изменился.

Видимо после того, как он поехал в Евпаторию, там ему "промыли мозги",

– предположил тренер.

Футболист в итоге оказался в штурмовой бригаде армии РФ и погиб в войне против Украины. При этом другой его одноклубник Роман Годованый воевал в составе украинских сил обороны.

Мог ли Диденко оказаться в оккупированном Крыму?

Анатолий Диденко рассказал, что в свое время и ему предлагали поехать играть на оккупированный полуостров, однако футболист категорически отказался. При этом, были украинские игроки, которые соглашались на такой шаг из-за финансовых предложений.

По его словам, футболисты часто не задумывались над последствиями: предлагали "какие-то деньжата" – этого хватало для решения поехать.

Как ВСУ ликвидировали Петрова?