"Промыли мозги" в Крыму: экс-партнер футболиста-предателя объяснил решение перейти на сторону врага
- Бывший футболист Сергей Петров перешел на сторону России после пребывания в оккупированном Крыму, где ему "промыли мозги".
- Петров погиб в войне на стороне РФ, тогда как его бывший одноклубник Роман Годованый воевал за Украину.
Бывший игрок луцкой Волыни Сергей Петров после перехода на сторону России закончил жизнь на войне. Его экс-партнер заявил, что решающим стал период в Крыму, где футболисту "промыли мозги".
По словам бывшего партнера Петрова по луцкой Волыни Анатолия Диденко, никаких признаков радикальных взглядов у него раньше не было. Но поездка на оккупированный полуостров и деньги изменили все, информирует sport.ua.
Что повлияло на Петрова?
Экс-нападающий, а ныне тренер женской команды Систерс (Одесса), Анатолий Диденко рассказал, что выступал вместе с Петровым в сезонах 2015/16-2016/17. Тогда тот ничем не выделялся – ни поведением, ни взглядами.
Позже Сергей Петров поехал в оккупированный Крым – и именно после этого, по словам Диденко, изменился.
Видимо после того, как он поехал в Евпаторию, там ему "промыли мозги",
– предположил тренер.
Футболист в итоге оказался в штурмовой бригаде армии РФ и погиб в войне против Украины. При этом другой его одноклубник Роман Годованый воевал в составе украинских сил обороны.
Мог ли Диденко оказаться в оккупированном Крыму?
Анатолий Диденко рассказал, что в свое время и ему предлагали поехать играть на оккупированный полуостров, однако футболист категорически отказался. При этом, были украинские игроки, которые соглашались на такой шаг из-за финансовых предложений.
По его словам, футболисты часто не задумывались над последствиями: предлагали "какие-то деньжата" – этого хватало для решения поехать.
Как ВСУ ликвидировали Петрова?
- В начале полномасштабного вторжения Петров проживал в Ровно, работал грузчиком на рынке, денег ему не хватало даже на еду. Впоследствии родственники позвали его в оккупированный Крым.
- Летом 2025 года бывший футболист добровольно вступил в российскую армию. Он служил в штурмовом подразделении оккупантов.
- По сообщению Федерации футбола Евпатории, в конце января 2026-го Петров был ликвидирован под Покровском – по предварительным данным, подорвался на мине, а тело даже не нашли.