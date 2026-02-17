По словам бывшего партнера Петрова по луцкой Волыни Анатолия Диденко, никаких признаков радикальных взглядов у него раньше не было. Но поездка на оккупированный полуостров и деньги изменили все, информирует sport.ua.
Что повлияло на Петрова?
Экс-нападающий, а ныне тренер женской команды Систерс (Одесса), Анатолий Диденко рассказал, что выступал вместе с Петровым в сезонах 2015/16-2016/17. Тогда тот ничем не выделялся – ни поведением, ни взглядами.
Позже Сергей Петров поехал в оккупированный Крым – и именно после этого, по словам Диденко, изменился.
Видимо после того, как он поехал в Евпаторию, там ему "промыли мозги",
– предположил тренер.
Футболист в итоге оказался в штурмовой бригаде армии РФ и погиб в войне против Украины. При этом другой его одноклубник Роман Годованый воевал в составе украинских сил обороны.
Мог ли Диденко оказаться в оккупированном Крыму?
Анатолий Диденко рассказал, что в свое время и ему предлагали поехать играть на оккупированный полуостров, однако футболист категорически отказался. При этом, были украинские игроки, которые соглашались на такой шаг из-за финансовых предложений.
По его словам, футболисты часто не задумывались над последствиями: предлагали "какие-то деньжата" – этого хватало для решения поехать.
Как ВСУ ликвидировали Петрова?
- В начале полномасштабного вторжения Петров проживал в Ровно, работал грузчиком на рынке, денег ему не хватало даже на еду. Впоследствии родственники позвали его в оккупированный Крым.
- Летом 2025 года бывший футболист добровольно вступил в российскую армию. Он служил в штурмовом подразделении оккупантов.
- По сообщению Федерации футбола Евпатории, в конце января 2026-го Петров был ликвидирован под Покровском – по предварительным данным, подорвался на мине, а тело даже не нашли.