Андрей Шевченко официально сообщил об отказе Сергея Реброва

После отсутствия немедленной реакции на провал сборной Украины в отборе на чемпионат мира в марте от Конгресса УАФ ждали кадровых решений. Однако Сергей Ребров остался главным тренером – хотя даже не приехал в Ужгород.

Президента УАФ Андрея Шевченко спросили, почему наставник главной команды проигнорировал главное организационное событие в украинском футболе. Как пишет "Трибуна", конкретики в ответе не было.

Почему Ребров не приехал на Конгресс УАФ?

По словам Шевченко, Реброву было направлено приглашение. Но он отказался якобы по семейным обстоятельствам. Президент УАФ не захотел комментировать это решение.

На заседании в Ужгороде Ребров должен был бы присутствовать не только как руководитель национальной сборной. Как указано на сайте Украинской ассоциации футбола, он также до сих пор занимает должность вице-президента и входит в исполнительный комитет.

Что Шевченко сказал об отставке Реброва?

Вопрос кадровых изменений в сборной Украины был одним из самых ожидаемых перед началом Конгресса. Но в Ужгороде никаких шагов в этом направлении сделано не было.

Андрей Шевченко ограничился заверением, что до конца месяца будет принято решение в пользу будущего сборной Украины.

