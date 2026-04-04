"Давно заслужил отставку": известный тренер назвал главную причину провала Реброва в сборной
- Тренер Олег Федорчук раскритиковал Сергея Реброва за отсутствие ответственности и предложил уволить его полгода назад, что могло бы улучшить результаты сборной.
- Ребров, по мнению Федорчука, должен жить в Украине для большей эффективности, но сам тренер готов снизить зарплату, чтобы остаться в сборной, тогда как УАФ будет рассматривать его отставку на конгрессе 17 апреля.
Украинский футбольный тренер Олег Федорчук упрекнул рулевого национальной сборной Сергея Реброва за отсутствие ответственности. Коуч также отметил, что Ребров не стал для игроков и болельщиков примером.
Наши обидчики шведы показали, как своевременные кадровые решения могут решить кризис. Зато Ребров, как заявил Федорчук в комментарии Expres.online, не дал вывести сборную из ямы.
Что сказал Олег Федорчук о Сергее Реброве?
Заслуженный тренер считает, что УАФ должна была уволить Реброва еще полгода назад. Этот шаг сразу бы пошел на пользу команде и позволил бы избежать позора в отборе на чемпионат мира.
Ребров давно заслужил отставку. За это время УАФ назначила бы нового рулевого со своими идеями, и это был бы шанс. Кстати, так поступили шведы,
– заявил Олег Федорчук.
Коуч также очертил круг причин неудач Реброва во главе главной команды. Одна из важнейших заключалась в том, какое место бывший игрок Динамо выбрал для своего проживания.
Такое впечатление, что он был абсолютно уверен в том, что его никто не уволит даже несмотря на низкие результаты. Причин неудачи много, и одна из них - его жизнь в Испании. По моему мнению, должность главного тренера сборной спортивно-политическая. Он должен жить в Украине, чтобы передавать уверенность игрокам и болельщикам,
– подчеркнул Федорчук.
Что известно об отставке Сергея Реброва?
- Сам Ребров не хочет покидать сборную Украины. По информации известного журналиста и комментатора Виктора Вацко, тренер готов пойти на снижение заработной платы, лишь бы продлить контракт, и при этом считает свои результаты во главе национальной сборной вполне удовлетворительными.
- В Украинской ассоциации футбола не спешат принимать кадровые решения. Вероятно, вопрос отставки Реброва будет поднят на конгрессе УАФ, который должен состояться в Ужгороде 17 апреля.
- Претендентами на место Реброва у руля сборной называют Унаи Мельгосу, Руслана Ротаня, Мирона Маркевича, Игоря Йовичевича, Паулу Фонсеку.