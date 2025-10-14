Известный комментатор раскрыл абсурдное предложение Панатинаикоса для Реброва
- Греческий клуб Панатинаикос заинтересован в назначении Сергея Реброва главным тренером, но он отклонил предложение совмещать эту работу со сборной Украины.
- Ребров планирует оставаться тренером сборной Украины до конца контракта, с целью вывести команду на чемпионат мира-2026, несмотря на критику и другие предложения.
В футбольном сообществе продолжают обсуждать будущее Сергея Реброва в сборной Украины. Известный комментатор и блогер Виктор Вацко поделился мнением о судьбе наставника в национальной команде.
На своем ютуб-канале "Вацко Live" рассказал новые детали заинтересованности греческого Панатинаикоса к кандидатуре Сергея Реброва. по словам Виктора Вацко, история с Панатинаикосом достаточно уже длинной, передает 24 Канал.
К теме Говорили, "он же ни о чем": Ребров обиженно ответил на вопрос о Панатинаикосе
Что сказал Вацко об интересе Панатинаикоса к Реброву?
Греческий клуб не отбрасывает идеи с приглашением украинского коуча на должность главного тренера команды. Известный комментатор рассказал, что греки даже выходили на Реброва с предложением совмещать работу в сборной Украины с клубной. Но Сергей Станиславович и УАФ не очень поняли такой вариант трудоустройства.
По мнению Вацко, Ребров не покинет тренерское кресло сборной Украины, пока будет иметь хоть малейший шанс вывести сборную на чемпионат мира-2026. Поединок против Исландии, который запланирован на 16 ноября, будет ключевым для Украины. В нем команде Реброва нужно только побеждать. Зато исландцев устроит даже ничья.
Весной Ребров имел сумасшедшее финансовое предложение с Ближнего Востока. А это было до начала квалификации. Можно было придумать пути для ухода. Но Ребров отказался. Я тогда понял, что сборная для него – это история понятия. Я не представляю, как он выдерживает всю эту критику, которая на него летит. Когда медиа проводят опросы, и 90% людей требуют его отставки. Два года назад он принимал команду с реноме лучшего тренера с украинским паспортом. И за эти два года это реноме просто уничтожено. Я не знаю, как он это воспринимает,
– сказал популярный блогер.
Виктор Вацко отметил тот факт, что у Реброва постоянно лежат на столе какие-то предложения по тренерской работе. Сергей Станиславович является желанным наставником на рынке, ведь клубам безразлично, какие результаты показывает сборная Украины под его руководством.
Что известно о будущем Реброва в сборной Украины?
- В сентябре текущего 2025 года впервые в инфопространстве появилась информация о заинтересованности Панатинаикоса к Реброву. Греки хотят видеть украинца у руля своей команды.
- Сергей Станиславович в комментарии "Украинскому футболу" опроверг слухи об интересе со стороны греческого клуба.
- Также в СМИ была информация, что президент УАФ Андрей Шевченко не отпустит Реброва с должности главного тренера сборной Украины. Он сделает все возможное, чтобы главная команда страны вышла на Мундиаль-2026 именно под руководством Реброва.
- Ребров рассказывал, что есть клубы, которые действительно обращались с предложением о работе, но он планирует доработать до конца свой контракт в сборной. По данным Transfermarkt, соглашение Реброва со сборной Украины рассчитано до 31 июля 2026 года.