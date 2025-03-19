Сыграет ли Довбик: Ребров рассказал о кадровой ситуации накануне матча с Бельгией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров столкнулся с кадровыми трудностями перед матчем с Бельгией. Под вопросом остается участие в поединке основного форварда Артема Довбика.

Накануне ответственного поединка против Бельгии стало известно о болезни Артема Довбика. Форвард "сине-желтых" подхватил вирусную инфекцию, пишет 24 Канал.

Читайте также Лидер сборной Украины может пропустить матч против Бельгии

Что сказал Ребров о состоянии Довбика

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции прокомментировал состояние Артема Довбика. Форвард итальянской Ромы рискует пропустить важный матч. Не исключено, что Довбик может покинуть расположение команды по примеру травмированного Максима Таловерова.

"К сожалению вчера Артем обратился с высокой температурой, к сожалению – это инфекция. Наши врачи делают все возможное и невозможное. Сегодня он не тренировался в общей группе.

Тоже самое с Максимом Таловеровым, который приехал в сборную с повреждением и сейчас уже вернулся в клуб.

Остальные ребята работают и понимают важность завтрашней игры", – сообщил Ребров.

Отметим, что в распоряжении Сергея Реброва остается два нападающих – Роман Яремчук и Владислав Ванат. Также при необходимости на острие атаки могут выйти Андрей Ярмоленко или Алексей Гуцуляк.

Напомним, что номинально домашний поединок сборная Украины проведет в испанской Мурсии. Первая встреча с Бельгией состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ответный матч плей-офф Лиги наций пройдет в Генке 23 марта. Победитель противостояния получит право играть в следующем сезоне Лиги наций в дивизионе А, а неудачник будет выступать в дивизионе В.