На своем YouTube-канале бывший нападающий напомнил о своей позиции в отношении граждан страны-агрессора. На этом фоне поступок Реброва остается для него непонятным, пишет 24 Канал.

Что сказал Артем Кравец об игре Реброва в паддл с Березуцким

Кравец признал, что для него лично информация о том, что Сергей Ребров играет в падел в паре с Василием Березуцким, не стала новостью, поскольку он знал об этом и раньше. Даже само видео, которое попало в сеть, может быть не слишком свежим.

При этом экс-нападающий Динамо высказал мнение, что якобы Березуцкий критически отозвался о войне и уехал из России жить в Европу. Однако недавно он тренировал команду Урал, что свидетельствует о том, что проблем с путинским режимом, который Кравец сравнивает с гитлеровским, у него нет.

Бывший футболист не понимает, почему Сергей Ребров не смог найти себе в Марбелье другого партнера для игры в паддл-теннис. Кравец считает, что тренер, к которому он относится с уважением, сам дал повод для разговоров и критики в свой адрес.

Зачем это делать? Вы вице-президент УАФ, недавно были главным тренером сборной. Зачем вообще давать хоть какие-то поводы для того, чтобы возникало вот такое? Украина находится в состоянии войны, и для меня все однозначно, для всех все однозначно. У меня дети общаются на украинском языке. Я общаюсь на украинском языке. Зачем все это?

– возмущается Артем Кравец.

Игрок Динамо подчеркнул, что он и сам играет в падель, но в его команде нет рашистов.