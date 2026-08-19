На своєму ютуб-каналі колишній форвард нагадав про власну позицію щодо громадян країни-агресора. На цьому тлі вчинок Реброва залишається для нього незрозумілим, пише 24 Канал.
Що сказав Артем Кравець про гру Реброва в падел з Березуцьким
Кравець визнав, що для нього особисто інформація про те, що Сергій Ребров грає в падел у парі з Василем Березуцьким, не стала новиною, бо він знав про це і раніше. Навіть саме відео, яке потрапило у мережу, може бути не надто свіжим.
При цьому екснападник Динамо читав думку, що нібито Березуцький критично висловився щодо війни і поїхав з Росії жити в Європу. Проте нещодавно тренував команду Урал, що свідчить про те, що проблем з путінський режимом, який Кравець порівнює з гітлерівським, у нього немає.
Колишній футболіст не розуміє, чому Сергій Ребров не міг знайти собі у Марбельї іншого партнера для гри у падел. Кравець вважає, що коуч, до якого він ставиться з повагою, сам дав привід для розмов і критики на свою адресу.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Навіщо це робити? Ви віцепрезидент УАФ, були нещодавно головним тренером збірної. Навіщо взагалі давати хоч якісь приводи задля того, щоб от отаке виникало? Україна перебуває у стані війни і для мене все однозначно, для всіх все однозначно. У мене діти спілкуються українською мовою. Я спілкуюся українською мовою. Навіщо це все?
– обурюється Артем Кравець.
Динамівець підкреслив, що він і сам грає у падел, але в його команді рашистів немає.