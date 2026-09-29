Кандидатом на эту должность неожиданно стал бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров, который до сих пор остается без работы после ухода из главной команды, пишет 24 Канал.

Марко Росси out

Кадровые изменения у венгров на самом деле назревали довольно давно: команда вылетела из дивизиона A Лиги наций, после чего не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира, хотя имела серьезные амбиции.

То, что у Марко Росси действительно большие проблемы, доказали первые два матча нового розыгрыша Лиги наций. Домашнее поражение от Украины уже стало серьезным ударом, а печальные нули в матче с Северной Ирландией поставили Венгрию в неловкое турнирное положение. После двух туров они фактически рискуют попасть в стыковые матчи за сохранение места в лиге.

У Росси действующий контракт до 2030 года, но, похоже, он не собирается цепляться за свое место. Он сам заявил, что иногда кризис решается только заменой людей.

Сергей Ребров во главе сборной Венгрии

В случае отставки итальянца Сергей Ребров является едва ли не главным претендентом на его место. Тренер имеет в Венгрии отличную репутацию благодаря успехам с "Ференцварошем", который он трижды подряд приводил к чемпионству и вернул в групповой этап Лиги чемпионов.

В мае после увольнения из сборной Украины Ребров встретился с руководством Венгерской федерации футбола, в ходе которой обсуждалось их возможное сотрудничество. Не стоит также забывать, что агент Реброва – Шандор Варга, венгр, родившийся в Закарпатье.

Если на тренерском мостике Венгрии действительно произойдут перестановки, то уже 5 октября в словацкой Трнаве Ребров может выйти на поле во главе венгров против своих бывших подопечных.