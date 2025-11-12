Экс-игрок Динамо официально завершил карьеру: он становился чемпионом Европы со сборной Украины
- Сергей Рыбалка официально завершил карьеру профессионального футболиста.
- Экс-игрок Динамо и сборной Украины планирует стать тренером.
Бывший игрок Динамо Сергей Рыбалка принял решение относительно своего будущего. Футболист, который до недавнего времени выступал за Лесное, решил завершить карьеру.
Рыбалка не продлил контракт с клубом и сообщил, что больше не планирует выступать на профессиональном уровне. Об этом он рассказал в интервью Денису Бойко, сообщает 24 Канал.
Что решил Рыбалка?
Игрок почувствовал, что пришло время повесить бутсы на гвоздь. Поэтому Сергей больше не планирует выступать на профессиональном уровне и новую команду он искать не планирует.
Профессионально уже играть не буду. Я сам понимаю, что возраст уже такой подходит, что не за что и зачем все это делать дальше. Поэтому профессионально я уже завершил,
– говорит Сергей.
Рыбалка уверяет, что уходить из футбола не планирует. 35-летний уроженец Сумщины сообщил, что хочет стать тренером и уже в ближайшее время должен объявить о своей первой команде.
Справка. Напомним, что Рыбалка поиграл за Арсенал Харьков, Динамо, Слован, Сивасспор, Александрию, ЛНЗ и Лесное. На клубном уровне футболист отыграл 365 матчей, оформив 46 голов и 33 ассиста согласно Transfermarkt.
Какие достижения у Сергея Рыбалки?
- В составе "бело-синих" Сергей дважды становился чемпионом Украины (2015, 2016), а также выиграл Кубок и Суперкубок Украины. В 114 матчах за Динамо футболист оформил три гола и пять ассистов.
- В Чехии футболист отметился 11 голами за Слован в 55-ти матчах. В сентябре 2024 года Рыбалка перебрался в Лесное, которое тогда не имело профессионального статуса.
- Только этим летом киевский клуб заявился на Вторую лигу. Сейчас команда занимает четвертое место в группе А, отставая от лидеров на три балла.
- Свой последний гол на профессиональном уровне футболист забил в 1/8 финала Кубка Украины 2025 – 2026 против Чернигова. Его команда уступила по пенальти.
- За национальную сборную Рыбалка сыграл 9 матчей. Лучшим достижением в сборных было выступление на юношеском Евро-2009, где Сергей помог Украине стать чемпионом Европы U-19.