Экс-игрок Динамо официально завершил карьеру: он становился чемпионом Европы со сборной Украины

Бывший игрок Динамо Сергей Рыбалка принял решение относительно своего будущего. Футболист, который до недавнего времени выступал за Лесное, решил завершить карьеру.

Рыбалка не продлил контракт с клубом и сообщил, что больше не планирует выступать на профессиональном уровне. Об этом он рассказал в интервью Денису Бойко, сообщает 24 Канал.

Что решил Рыбалка?

Игрок почувствовал, что пришло время повесить бутсы на гвоздь. Поэтому Сергей больше не планирует выступать на профессиональном уровне и новую команду он искать не планирует.

Профессионально уже играть не буду. Я сам понимаю, что возраст уже такой подходит, что не за что и зачем все это делать дальше. Поэтому профессионально я уже завершил,

– говорит Сергей.

Рыбалка уверяет, что уходить из футбола не планирует. 35-летний уроженец Сумщины сообщил, что хочет стать тренером и уже в ближайшее время должен объявить о своей первой команде.

Справка. Напомним, что Рыбалка поиграл за Арсенал Харьков, Динамо, Слован, Сивасспор, Александрию, ЛНЗ и Лесное. На клубном уровне футболист отыграл 365 матчей, оформив 46 голов и 33 ассиста согласно Transfermarkt.

Какие достижения у Сергея Рыбалки?