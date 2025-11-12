Ексгравець Динамо офіційно завершив кар'єру: він ставав чемпіоном Європи зі збірною України

Колишній гравець Динамо Сергій Рибалка прийняв рішення щодо свого майбутнього. Футболіст, який донедавна виступав за Лісне, вирішив завершити кар'єру.

Рибалка не продовжив контракт з клубом і повідомив, що більше не планує виступати на професійному рівні. Про це він розповів в інтерв'ю Денису Бойку, повідомляє 24 Канал.

Що вирішив Рибалка?

Гравець відчув, що прийшов час повісити бутси на цвях. Тому Сергій більше не планує виступати на професійному рівні і нову команду він шукати не планує.

Професійно вже грати не буду. Я сам розумію, що вік вже такий підходить, що нема за що та навіщо все це робити далі. Тому професійно я вже завершив,

– каже Сергій.

Рибалка запевняє, що йти з футболу не планує. 35-річний уродженець Сумщини повідомив, що хоче стати тренером та вже найближчим часом має оголосити про свою першу команду.

Довідка. Нагадаємо, що Рибалка пограв за Арсенал Харків, Динамо, Слован, Сівасспор, Олександрію, ЛНЗ та Лісне. На клубному рівні футболіст відіграв 365 матчів, оформивши 46 голів та 33 асисти згідно з Transfermarkt.

Які досягнення у Сергія Рибалки?