Жена Сидорчука Анна отреагировала на объявление о конце международной карьеры мужа эмоциональным постом в своем инстаграме. По ее словам, все эти годы она восхищалась тем, как Сергей не сдается в сложных ситуациях.
Что сказала жена Сидорчука о сборной Украины?
Анна Сидорчук вспомнила, как 12 лет назад ее муж впервые получил вызов в главную команду.
Звонок, который изменил все. Слезы счастья, дрожь в голосе, сердце, билось быстрее, чем обычно. Тогда у нас было ноль детей, зато – максимум мечтаний и немного наивности. И такая вера, что впереди – целый мир,
– описала Анна свое состояние.
62 матча за сборную спустя семья, в составе которой уже есть четверо детей, прилетела в Валенсию, чтобы там перед поединком со Швецией отпраздновать путь Сидорчука в национальной сборной.
Это какое-то магическое ощущение: будто прожили целую жизнь ... А это всего лишь один раздел. Я всегда смотрела на него и думала – как так можно? Так верить, так упираться, так не сдаваться. Его преданность – это про выбор каждый день. Этот раздел закрывается. Без пафоса. Но с очень глубоким "СПАСИБО",
– написала Анна Сидорчук.
Какую карьеру провел Сергей Сидорчук?
- Футболист из Запорожья, по данным Transfermarkt, участвовал со сборной в двух финальных частях чемпионатов Европы – в 2016 и 2021 годах. В общем сыграл на Евро 8 матчей.
- В составе главной команды у Сидорчука три гола, один из которых в ворота сборной Франции.
- На клубном уровне у Сидорчука 458 матчей и 29 голов в составах Металлурга, Динамо и бельгийского Вестерло.
- УАФ подарила Сидорчуку памятную футболку с числом 62.