Жена Сидорчука Анна отреагировала на объявление о конце международной карьеры мужа эмоциональным постом в своем инстаграме. По ее словам, все эти годы она восхищалась тем, как Сергей не сдается в сложных ситуациях.

Что сказала жена Сидорчука о сборной Украины?

Анна Сидорчук вспомнила, как 12 лет назад ее муж впервые получил вызов в главную команду.

Звонок, который изменил все. Слезы счастья, дрожь в голосе, сердце, билось быстрее, чем обычно. Тогда у нас было ноль детей, зато – максимум мечтаний и немного наивности. И такая вера, что впереди – целый мир,

– описала Анна свое состояние.

62 матча за сборную спустя семья, в составе которой уже есть четверо детей, прилетела в Валенсию, чтобы там перед поединком со Швецией отпраздновать путь Сидорчука в национальной сборной.

Это какое-то магическое ощущение: будто прожили целую жизнь ... А это всего лишь один раздел. Я всегда смотрела на него и думала – как так можно? Так верить, так упираться, так не сдаваться. Его преданность – это про выбор каждый день. Этот раздел закрывается. Без пафоса. Но с очень глубоким "СПАСИБО",

– написала Анна Сидорчук.

