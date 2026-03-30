Дружина Сидорчука Ганна відреагувала на оголошення про кінець міжнародної кар'єри чоловіка емоційним постом у своєму інстаграмі. За її словами, усі ці роки вона захоплювалася тим, як Сергій не здається у складних ситуаціях.

Що сказала дружина Сидорчука про збірну Україну?

Ганна Сидорчук пригадала, як 12 років тому її чоловік вперше отримав виклик до головної команди.

Дзвінок, який змінив усе. Сльози щастя, тремтіння в голосі, серце, що билося швидше, ніж зазвичай. Тоді в нас було нуль дітей, зате – максимум мрій і трохи наївності. І така віра, що попереду – цілий світ,

– описала Ганна свій стан.

62 матчі за збірну потому родина, у складі якої вже є четверо дітей, прилетіла до Валенсії, щоб там перед поєдинком зі Швецією відсвяткувати шлях Сидорчука у національній збірній.

Це якесь магічне відчуття: ніби прожили ціле життя... А це всього лише один розділ. Я завжди дивилась на нього і думала – як так можна? Так вірити, так впиратись, так не здаватися. Його відданість – це про вибір щодня. Цей розділ закривається. Без пафосу. Але з дуже глибоким "ДЯКУЮ",

– написала Ганна Сидорчук.

