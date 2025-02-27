Шаг в неизвестность, – Стаховский вспомнил, как вернулся в Украину после начала войны

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский сменил комфортную жизнь за границей на военные будни. Легендарный украинский теннисист в первые дни полномасштабной агрессии России встал на защиту Родины.

Обладатель четырех титулов АТР по зову сердца присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. На своей странице в инстаграмме Сергей Стаховский опубликовал фото и видео своего возвращения в конце февраля 2022 года, пишет 24 Канал.

Читайте также Это просто ужас,– Цуренко резко отреагировала на скандальное заявление Трампа об Украине

Стаховский: Три года наша страна борется за свое существование

Титулованный украинский теннисист выразил слова благодарности собратьям, которые защищают Украину от врага, и отдал почести павшим героям.

"В ночь с 26 на 27 февраля 2022 года я пересек границу Ubľa/Малый Березный… вернулся, чтобы вместе со всеми отстаивать свободу Украины. Это был осознанный шаг в неизвестность. Три года наша страна борется за свое существование, три года москали терроризируют всю территорию нашего государства.

Всем, кто служит в Силах Обороны Украины, благодарность и поклон, горжусь быть частью этих величественных людей. Всем павшим вечная слава и честь",– написал Стаховский.

В феврале 2022 года Стаховский вернулся в Украину / фото с инстаграммы теннисиста

Напомним, что Сергей Стаховский свою гражданскую позицию выразил еще во время Революции достоинства 2014 года. Легендарный спортсмен отказался от общения с российскими СМИ и приступил к помощи украинской армии.

После начала полномасштабного вторжения России Сергей присоединился к терробороне Киева. Затем продолжил службу в минометном взводе в составе 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Затем вошел в спецподразделение СБУ "Альфа". Был участником боев за Бахмут и Авдеевский коксохимический завод.