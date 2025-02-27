Володар чотирьох титулів АТР за покликом серця приєднався до лав Збройних сил України. На своїй сторінці в інстаграмі Сергій Стаховський опублікував фото та відео свого повернення наприкінці лютого 2022 року, пише 24 Канал.

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Стаховський: Три роки наша країна бореться за своє існування

Титулований український тенісист висловив слова подяки побратимам, які боронять Україну від ворога, та віддав шану полеглим героям.

"У ніч із 26 на 27 лютого 2022 року я перетнув кордон Ubľa/Малий Березний… повернувся, щоб разом з усіма відстоювати свободу України. Це був усвідомлений крок у невідомість. Три роки наша країна бореться за своє існування, три роки москалі тероризують усю територію нашої держави.

Всім, хто служить у Силах Оборони України, подяка і уклін, пишаюся бути частиною цих величних людей. Всім полеглим вічна слава і честь", – написав Стаховський.

У лютому 2022 року Стаховський повернувся в Україну / фото з інстаграму тенісиста

Нагадаємо, що Сергій Стаховський свою громадянську позицію висловив ще під час Революції гідності 2014 року. Легендарний спортсмен відмовився від спілкування з російськими ЗМІ та розпочав допомогу українській армії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сергій приєднався до тероборони Києва. Згодом продовжив службу у мінометному взводі у складі 4-ї окремої бригади швидкого реагування Нацгвардії. Потім увійшов до спецпідрозділу СБУ "Альфа". Був учасником боїв за Бахмут та Авдіївський коксохімічний завод.