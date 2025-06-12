Их цель стереть нацию, – Стаховский обратился к американцам по поводу войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения сотни тысяч украинцев взяли оружие в руки, чтобы защищать родную страну от оккупантов. Одним из таких героев является и звездный теннисист Сергей Стаховский.

Он с первых дней стал добровольцем и сейчас проходит службу в ЦСО СБУ "Альфа". Накануне бывший спортсмен выступил в эфире американского телевидения с важным месседжем, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что сказал Стаховский американскому народу

Экс-первая ракетка Украины рассказал, что наша нация никогда не сдастся в войне. Он заявил, что рассчитывает на помощь от США, но даже без нее мы не согласимся на капитуляцию и не подпишем договор о мире на позорных условиях:

Я здесь, чтобы сказать: Украина будет сражаться. С поддержкой или без нее – это ничего не меняет. Если – и мы надеемся, что этого не произойдет – США полностью прекратят помощь, это не означает, что мы подпишем мир с Россией. Их цель – уничтожить Украину, убить всех украинцев, стереть нацию. Любое мирное соглашение с Россией будет всего лишь короткой передышкой перед следующим полномасштабным наступлением.

Также бывший теннисист рассказал, почему решил вернуться из-за границы, где был в начале полномасштабного вторжения. Он заявил, что присоединился к войску из чувства собственного долга.

"Я вернулся не из чувства вины, а из чувства долга. Это страна, в которой я родился, страна, которую я представлял на протяжении всей своей теннисной карьеры. Что помогает мне двигаться дальше? Все очень просто – уровень ненависти, с которым мы сталкиваемся со стороны врага.

Я видел это собственными глазами в первые годы войны, когда участвовал в различных операциях на передовой. Видел, как они убивают и казнят наших пленных, офицеров, гражданских украинцев. Это не укладывается у меня в голове, как такое вообще может делать человек", – сказал Стаховский.

К слову. Сергей Стаховский завершил профессиональную карьеру теннисиста в январе 2022 года. Его самой высокой позицией в мировом рейтинге была 31-я строчка.

Напомним, что также частью Сил обороны Украины сейчас является легенда киевского Динамо Владислав Ващук. Недавно он получил новое воинское звание.