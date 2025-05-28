Одним из таких стал бывший футболист киевского Динамо Владислав Ващук. Он с мая 2023 года служит в Национальной гвардии Украины.

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Ващук получил новое звание

Легендарный экс-защитник "бело-синих" в своих соцсетях сообщил, что накануне был повышен в воинском звании, информирует 24 Канал. Приказом от 20 мая Владислав Ващук стал лейтенантом.

Имею честь быть полезным своей стране! Слава Украине! Слава Героям!

– написал Ващук.

Ващуку присвоили новое воинское звание: смотрите видео

Отметим, что легендарный футболист присоединился к армии в звании солдата. Сейчас он является старшим офицером отделения реабилитации медицинского центра Нацгвардии.

К слову. Владислав Ващук во время игровой карьеры завоевал 17 трофеев в составе киевского Динамо. Также он провел 63 матча в составе сборной Украины, в частности, участвовал в ЧМ-2006, где "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.

Напомним, что ранее экс-футболист рассказывал о самых тяжелых моментах на войне во время службы.