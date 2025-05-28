Одним з таких став колишній футболіст київського Динамо Владислав Ващук. Він з травня 2023 року служить у Національній гвардії України.

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Ващук отримав нове звання

Легендарний ексзахисник "біло-синіх" у своїх соцмережах повідомив, що напередодні був підвищений у військовому званні, інформує 24 Канал. Наказом від 20 травня Владислав Ващук став лейтенантом.

Маю честь бути корисним своїй країні! Слава Україні! Слава Героям!

– написав Ващук.

Ващуку надали нове військове звання: дивіться відео

Зазначимо, що легендарний футболіст долучився до війська у званні солдата. Наразі він є старшим офіцером відділення реабілітації медичного центру Нацгвардії.

До слова. Владислав Ващук під час ігрової кар'єри здобув 17 трофеїв у складі київського Динамо. Також він провів 63 матчі у складі збірної України, зокрема, брав участь у ЧС-2006, де "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що раніше ексфутболіст розповідав про найважчі моменти на війні під час служби.