Бывший биатлонист замешан в схемах по закупкам оборудования для зимних видов спорта. Из-за чего министерство решило отстранить чиновника, сообщает 24 канал со ссылкой на Трибуну.
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Решение Минмолодежьспорта
Согласно приказу Министерства молодежи и спорта Сергея Седнева обязали остановить подготовку предложения по обеспечению сборных команд Украины, как финансового, так и материального.
Кроме того, Седнев не может участвовать распределении финансовых ресурсов, которые были выделены на зимний спорт, а также контролировать их эффективное распределение.
Чиновник опроверг обвинения в его сторону. По словам Сергея Седнева, он не имел контроль над данными закупки и лично не знаком с людьми, которые были указаны в документах, даже собственную тещу.
- Сергей Седнев является достаточно известным и успешным биатлонистом в прошлом. В свое время он был призером чемпионата мира в 2011 году и побеждал на этапе Кубка мира в 2010 году.
- В 2015 году Седнев завершил карьеру, ведь был дисквалифицирован из-за употребления запрещенных веществ – допинга.