Сергей Седнев сейчас возглавляет отдел зимних олимпийских видов спорта Минмолодежьспорта. Журналисты разоблачили потенциальную схему распределения бюджетных средств, которой занимался известный биатлонист, пишет 24 Канал со ссылкой на расследование Tribuna и NGL.media.

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Классическая схема с малоизвестными предпринимателями

За два года пребывания в должности Седнева, его теща, жена и близкие знакомые получили госзаказов на сумму более 59 миллионов гривен. Закупки велись через подчиненную министерству структуру "Укрспортобеспечение".

Схема дерибана государственных средств включает ряд малоизвестных ФЛП, зарегистрированных незадолго до побед в тендерах. Некоторые из них это родственники или коллеги жены Седнева, а другие – это связанные с ними лица.

Главные фигуранты схемы

Оксана Шперик – теща Седнева, ранее работала в "Закарпатьеоблэнерго". В 2020 году она зарегистрировалась ФЛПом и начала получать миллионные заказы от "Укрспортзабезпечення".

В частности ей удалось выиграть тендеры на поставку лыж (370 тысяч гривен) и разнообразного инвентаря для биатлона (2,2 млн гривен).

Антонина Сусик, Иван Роман, Ольга Пекарь, Тарас Голяка и Андрей Михайленко – новички в бизнесе, связанные между собой, которые регулярно выигрывали тендеры, часто без конкуренции.

Журналисты выяснили, что некоторые товары продавались с наценкой в 2-3 раза, а в части тендеров использовали документы, созданные на одних и тех же компьютерах.

Сам Седнев свою причастность отрицает. Более того, он заявляет, что не знаком ни с одним предпринимателем, "даже с тещей". Министерство молодежи и спорта пока не прокомментировало расследование.