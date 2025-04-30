Сергій Сєднєв нині очолює відділ зимових олімпійських видів спорту Мінмолодьспорту. Журналісти викрили потенційну схему розподілу бюджетних коштів, якою опікувався відомий біатлоніст, пише 24 Канал з посиланням на розслідування Tribuna та NGL.media.

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Класична схема з маловідомими підприємцями

За два роки перебування на посаді Седнєва, його теща, дружина та близькі знайомі отримали держзамовлень на суму понад 59 мільйонів гривень. Закупівлі велися через підпорядковану міністерству структуру "Укрспортзабезпечення".

Схема дерибану державних коштів включає низку маловідомих ФОПів, зареєстрованих незадовго до перемог у тендерах. Деякі з них це родичі чи колеги дружини Седнєва, а інші – це пов'язані з ними особи.

Головні фігуранти схеми

Оксана Шперик – теща Седнєва, раніше працювала у "Закарпаттяобленерго". У 2020 році вона зареєструвалася ФОПом та почала отримувати мільйонні замовлення від "Укрспортзабезпечення".

Зокрема їй вдалося виграти тендери на постачання лиж (370 тисяч гривень) та різноманітного інвентарю для біатлону (2,2 млн гривень).

Антоніна Сусик, Іван Роман, Ольга Пекар, Тарас Голяка та Андрій Михайленко – новачки у бізнесі, пов’язані між собою, які регулярно вигравали тендери, часто без конкуренції.

Журналісти з’ясували, що деякі товари продавалися з націнкою у 2-3 рази, а у частини тендерів використовували документи, створені на одних і тих самих комп’ютерах.

Сам Седнєв свою причетність заперечує. Ба більше, він заявляє, що не знайомий із жодним підприємцем, "навіть з тещею". Міністерство молоді та спорту наразі не прокоментувало розслідування.