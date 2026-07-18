Пока Лионель Месси продолжает вести сборную Аргентины к новому титулу, в его адрес звучат все более восторженные комплименты. Одним из самых эмоциональных высказаний отличился Серхио Агуэро, который не сдерживался в своих высказываниях, сообщает Marca.

Агуэро восхитился игрой Месси

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро, который также является бывшим зятем легендарного Диего Марадоны и крестным отцом Лионеля Месси, выразил искреннее восхищение выступлениями капитана "альбиселесте" на чемпионате мира-2026.

В подкасте Vamo'a Juga экс-футболист заявил, что даже в 39 лет Месси демонстрирует футбол, которому могут позавидовать лучшие молодые игроки мира.

Мы уже за кадром, а он в 39 лет играет так, будто ему 20. Никто и никогда не сравнится с ним. Пройдут годы, но ни мы, ни наши дети не увидят ничего подобного. Месси – настоящая порнозвезда на поле, он всех т***ет,

– сказал Агуэро.

Именно эта фраза мгновенно разлетелась по соцсетям и спортивным СМИ, став одной из самых обсуждаемых цитат после полуфинальной стадии "Мундиаля".

Месси продолжает переписывать историю чемпионата мира

Эмоции Агуэро вполне можно объяснить статистикой его давнего друга. На нынешнем чемпионате мира Лионель Месси является главной звездой сборной Аргентины и одним из ключевых претендентов на звание лучшего бомбардира и игрока турнира.

В семи матчах капитан аргентинцев забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Он возглавляет бомбардирскую гонку турнира, а также опережает Килиана Мбаппе по количеству ассистов.

Аргентина вышла во второй подряд финал чемпионата мира, где постарается завоевать еще один чемпионский титул.