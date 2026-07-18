Поки Ліонель Мессі продовжує вести збірну Аргентини до нового титулу, на його адресу лунають усе гучніші компліменти. Одним із найемоційніших відзначився Серхіо Агуеро, який не стримувався у висловах, передає Marca.

Агуеро захопився грою Мессі

Колишній форвард збірної Аргентини Серхіо Агуеро, який також є колишнім зятем легендарного Дієго Марадони та кумом Ліонеля Мессі, висловив справжнє захоплення виступами капітана "альбіселесте" на чемпіонаті світу-2026.

У подкасті Vamo'a Juga ексфутболіст заявив, що навіть у 39-річному віці Мессі демонструє футбол, якому можуть позаздрити найкращі молоді гравці світу.

Ми вже за кадром, а він у 39 років грає так, ніби йому 20. Ніхто й ніколи не зрівняється з ним. Минуть роки, але ні ми, ні наші діти не побачать нічого подібного. Мессі – справжня порнозірка на полі, він усіх т***ає,

– сказав Агуеро.

Саме остання фраза миттєво розлетілася соцмережами та спортивними медіа, ставши однією з найбільш обговорюваних цитат після півфінальної стадії Мундіалю.

Мессі продовжує переписувати історію чемпіонату світу

Емоції Агуеро цілком можна пояснити статистикою його давнього друга. На нинішньому чемпіонаті світу Ліонель Мессі є головною зіркою збірної Аргентини і одним із ключових претендентів на звання найкращого бомбардира та гравця турніру.

У семи матчах капітан аргентинців забив вісім м'ячів і віддав чотири результативні передачі. Він очолює бомбардирські перегони турніру, а також випереджає Кіліана Мбаппе за кількістю асистів.

Аргентина дісталася другого поспіль фіналу світової першості, де спробує завоювати ще один чемпіонський титул.