Легендарный Серхио Рамос в третьем подряд матче отметился голом: видео взятия ворот

В среду, 13 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. В одном из них Монтеррей дома принимал Ванкувер Уайткэпс.

В основном составе мексиканского клуба вышел Серхио Рамос. Он провел на поле весь поединок и установил окончательный счет встречи.

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Невероятная серия для защитника

38-летний испанец реализовал пенальти на 90+7-й минуте. Это помогло "полосатым" избежать поражения, сыграв вничью со счетом 2:2, сообщает 24 Канал.

Этот забитый мяч продолжил результативную серию Серхио Рамоса в мексиканском клубе. Он отметился голом в третьем подряд матче за Монтеррей.

Серхио Рамос забил гол с пенальти: смотрите видео

К слову. Монтеррей по итогам этой встречи вылетел из турнира, хотя итоговый счет был 3:3. Дело в том, что в Кубке чемпионов КОНКАКАФ до сих пор действует правило выездного гола.

Отметим, что возможность продолжить свою голевую серию Серхио Рамос будет иметь 17 марта. Монтеррей в 2:00 по киевскому времени будет встречаться с УНАМ Пумас.