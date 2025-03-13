В основному складі мексиканського клубу вийшов Серхіо Рамос. Він провів на полі весь поєдинок і встановив остаточний рахунок зустрічі.

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Неймовірна серія для захисника

38-річний іспанець реалізував пенальті на 90+7-й хвилині. Це допомогло "смугастим" уникнути поразки, зігравши внічию з рахунком 2:2, повідомляє 24 Канал.

Цей забитий м'яч продовжив результативну серію Серхіо Рамоса в мексиканському клубі. Він відзначився голом у третьому поспіль матчі за Монтеррей.

Серхіо Рамос забив гол з пенальті: дивіться відео

До слова. Монтеррей за підсумками цієї зустрічі вилетів з турніру, хоча підсумковий рахунок був 3:3. Річ у тім, що в Кубку чемпіонів КОНКАКАФ досі діє правило виїзного гола.

Зазначимо, що можливість продовжити свою гольову серію Серхіо Рамос матиме 17 березня. Монтеррей о 2:00 за київським часом буде зустрічатися з УНАМ Пумас.