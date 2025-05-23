Рома попытается запрыгнуть в зону Лиги чемпионов: какие шансы у команды Довбика на успех
Ювентус, Рома и Лацио еще сохраняют шансы на квалификацию в главный еврокубок. Фаворитом в этой борьбе считаются туринцы, но плотность в таблице довольно высокая.
В чемпионате Италии в эти выходные пройдет последний тур Серии А сезона 2024-2025. Одной из самых горячих интриг остается вопрос последней путевки в Лигу чемпионов, сообщает 24 Канал.
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Три кандидата
Наполи, Интер и Аталанта уже гарантировали себе место в топ-четверке. Остается одна вакантная путевка от Италии, на которую претендуют три команды перед последним туром. Речь о Ювентусе, Роме и Лацио.
Турнирное положение претендентов на Лигу чемпионов:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|4
|Ювентус
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5
|Рома
|19
|9
|9
|55-35
|66
|6
|Лацио
|18
|11
|8
|61-48
|65
Туринцы опережают команду Артема Довбика на один балл, тогда как Лацио – на два балла. Хуже всего положение у "орлов", которые не только отстают, так еще и уступают обоим оппонентам по личным встречам.
Именно этот показатель будет решать место в таблице при условии равного количества очков. Подопечным Барони нужно не только самим побеждать Лечче, а еще и дождаться осечки Ромы и проигрыша Юве.
Добавляет Лацио проблем и то, что Лечче еще борется за выживание. Что же касается команды Довбика, то ей нужно бить на выезде Торино и верить в осечку Ювентуса на поле Венеции, которая борется за выживание.
Прогноз Favbet
Поэтому именно туринская команда считается фаворитом в борьбе за топ-4. Проход Ювентуса в Лигу чемпионов оценивается в 1,30. тогда как "волков" – в 3.70.
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Самый высокий коэффициент выставлен на итоговый успех Лацио – аж 17,00. Что же касается котировок непосредственно на матчи претендентов, то Favbet предлагает следующие цифры:
|1
|Х
|2
|ВЕНЕЦИЯ – ЮВЕНТУС
|5,80
|4,15
|1,59
|ТОРИНО – РОМА
|5,90
|4,05
|1,60
|ЛАЦИО – ЛЕЧЧЕ
|1,61
|3,75
|6,60
Интересно, что может сложиться так, что Рома и Ювентус наберут поровну очков (в случае ничьей римлян и поражения туринцев). В таком случае будет решать разница мячей, которая лучше у "старой синьоры" на 3 мяча. В очных матчах было зафиксировано две ничьи (0:0, 1:1).
К слову, команда, занявшая пятое место, будет представлять Италию в Лиге Европы, тогда как клуб с шестой позиции отправится в Лигу конференций. Теоретически обойти Лацио может Фиорентина в случае собственной победы над Удинезе и проигрыша "орлов".