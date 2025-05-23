Рома попытается запрыгнуть в зону Лиги чемпионов: какие шансы у команды Довбика на успех

Ювентус, Рома и Лацио еще сохраняют шансы на квалификацию в главный еврокубок. Фаворитом в этой борьбе считаются туринцы, но плотность в таблице довольно высокая.

В чемпионате Италии в эти выходные пройдет последний тур Серии А сезона 2024-2025. Одной из самых горячих интриг остается вопрос последней путевки в Лигу чемпионов, сообщает 24 Канал.

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Три кандидата

Наполи, Интер и Аталанта уже гарантировали себе место в топ-четверке. Остается одна вакантная путевка от Италии, на которую претендуют три команды перед последним туром. Речь о Ювентусе, Роме и Лацио.

Турнирное положение претендентов на Лигу чемпионов:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 4 Ювентус 17 16 4 55-33 67 5 Рома 19 9 9 55-35 66 6 Лацио 18 11 8 61-48 65

Туринцы опережают команду Артема Довбика на один балл, тогда как Лацио – на два балла. Хуже всего положение у "орлов", которые не только отстают, так еще и уступают обоим оппонентам по личным встречам.

Именно этот показатель будет решать место в таблице при условии равного количества очков. Подопечным Барони нужно не только самим побеждать Лечче, а еще и дождаться осечки Ромы и проигрыша Юве.

Добавляет Лацио проблем и то, что Лечче еще борется за выживание. Что же касается команды Довбика, то ей нужно бить на выезде Торино и верить в осечку Ювентуса на поле Венеции, которая борется за выживание.

Прогноз Favbet

Поэтому именно туринская команда считается фаворитом в борьбе за топ-4. Проход Ювентуса в Лигу чемпионов оценивается в 1,30. тогда как "волков" – в 3.70.

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Самый высокий коэффициент выставлен на итоговый успех Лацио – аж 17,00. Что же касается котировок непосредственно на матчи претендентов, то Favbet предлагает следующие цифры:

1 Х 2 ВЕНЕЦИЯ – ЮВЕНТУС 5,80 4,15 1,59 ТОРИНО – РОМА 5,90 4,05 1,60 ЛАЦИО – ЛЕЧЧЕ 1,61 3,75 6,60

Интересно, что может сложиться так, что Рома и Ювентус наберут поровну очков (в случае ничьей римлян и поражения туринцев). В таком случае будет решать разница мячей, которая лучше у "старой синьоры" на 3 мяча. В очных матчах было зафиксировано две ничьи (0:0, 1:1).

К слову, команда, занявшая пятое место, будет представлять Италию в Лиге Европы, тогда как клуб с шестой позиции отправится в Лигу конференций. Теоретически обойти Лацио может Фиорентина в случае собственной победы над Удинезе и проигрыша "орлов".