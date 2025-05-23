В чемпіонаті Італії цими вихідними пройде останній тур Серії А сезону 2024-2025. Однією з найбільш гарячих інтриг залишається питання останньої путівки в Лігу чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

До теми Довбик пояснив, чому в Серії А забивати голи набагато важче, ніж у Ла Лізі

Три кандидати

Наполі, Інтер та Аталанта вже гарантували собі місце у топ-четвірці. Залишається одна вакантна путівка від Італії, на яку претендують три команди перед останнім туром. Мова про Ювентус, Рому та Лаціо.

Турнірне положення претендентів на Лігу чемпіонів:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 4 Ювентус 17 16 4 55-33 67 5 Рома 19 9 9 55-35 66 6 Лаціо 18 11 8 61-48 65

Туринці випереджають команду Артема Довбика на один бал, тоді як Лаціо – на два бали. Найгірше положення у "орлів", які не тільки відстають, так ще і поступаються обом опонентам по особистим зустрічам.

Саме цей показник буде вирішувати місце в таблиці за умови рівної кількості очок. Підопічним Бароні потрібно не лише самим перемагати Лечче, а ще і дочекатися осічки Роми та програшу Юве.

Додає Лаціо проблем і те, що Лечче ще бореться за виживання. Що ж стосується команди Довбика, то їй потрібно бити на виїзді Торіно та вірити у осічку Ювентуса на полі Венеції, яка бореться за виживання.

Прогноз Favbet

Тому саме туринська команда вважається фаворитом у боротьбі за топ-4. Прохід Ювентуса у Лігу чемпіонів оцінюється у 1,30. тоді як "вовків" – у 3.70.

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Найвищий коефіцієнт виставлений на підсумковий успіх Лаціо – аж 17,00. Що ж стосується котирувань безпосередньо на матчі претендентів, то Favbet пропонує наступні цифри:

1 Х 2 ВЕНЕЦІЯ – ЮВЕНТУС 5,80 4,15 1,59 ТОРІНО – РОМА 5,90 4,05 1,60 ЛАЦІО – ЛЕЧЧЕ 1,61 3,75 6,60

Цікаво, що може скластися так, що Рома та Ювентус наберуть порівну очок (в разі нічиєї римлян та поразки туринців). В такому випадку вирішуватиме різниця м'ячів, яка краща у "старої синьори" на 3 м'ячі. В очних матчах було зафіксовано дві нічиї (0:0, 1:1).

До слова, команда, що посяде п'яте місце, представлятиме Італію в Лізі Європи, тоді як клуб з шостої позиції відправиться в Лігу конференцій. Теоретично обійти Лаціо може Фіорентина в разі власної перемоги над Удінезе та програшу "орлів".