Станцевал с кубком и сигарой: новый тренер Милана ярко отпраздновал историческую победу

Сержиу Консейсан решил креативно отпраздновать победу над Интером в Суперкубке Италии. Наставник танцевал с трофеем и сигарой в раздевалке.

В понедельник, 6 января, в финале Суперкубка Италии встретились Интер и Милан. Команда Консейсана благодаря бешеному камбэку одержала победу со счетом 2:3 и завоевала трофей, пишет 24 канал со ссылкой на Football Tweet.

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Феерическое празднование победы

Сержиу Консейсан решил устроить танцы с кубком в раздевалке команды, выкуривая во время этого сигарету. Это попало на один из прямых эфиров.

Танцы тренера Милана: смотрите видео

Отметим, что Сержиу Консейсан возглавил Милан после отставки Паулу Фонсеки. Под его руководством команда сыграла два матча и в обоих победила.