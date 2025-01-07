У понеділок, 6 січня, у фіналі Суперкубка Італії зустрілися Інтер та Мілан. Команда Консейсана завдяки шаленому камбеку здобула перемогу з рахунком 2:3 та виборола трофей, пише 24 канал з посиланням на Football Tweet.

Читайте також Футбольний клуб з Португалії вирішив нанести розмітку на поле за допомогою молока: відео курйозу

Феєричне святкування звитяги

Сержіу Консейсан вирішив влаштувати танці з кубком у роздягальні команди, викурюючи під час цього сигарету. Це потрапило на один з прямих ефірів.

Танці тренера Мілана: дивіться відео

Відзначимо, що Сержіу Консейсан очолив Мілан після відставки Паулу Фонсеки. Під його керівництвом команда зіграла два матчі і в обох перемогла.